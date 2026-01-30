Sábado, 31 de Enero 2026
Conflicto por la aceituna: Uatre no acepta la oferta empresarial en Catamarca y La Rioja
Conflicto por la aceituna: Uatre no acepta la oferta empresarial en Catamarca y La Rioja

La negociación salarial por la cosecha de aceituna en Catamarca y La Rioja fracasó nuevamente, con propuestas que no satisfacen las demandas de Uatre. La búsqueda de un acuerdo sigue abierta.

La negociación salarial por la cosecha de aceituna en Catamarca y La Rioja no logró un acuerdo tras una audiencia en San Fernando del Valle de Catamarca. Esta reunión, parte de un proceso abierto desde octubre, no presentó avances concretos a pesar de los reiterados planteos de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre).

En la audiencia, presidida por Cristina Zamora, participaron delegados de Uatre de ambas provincias. La patronal, representada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), propuso inicialmente un monto de 5200 pesos brutos por cajón de aceituna, cifra que fue rechazada por el sindicato. Posteriormente, la oferta aumentó a 5500 pesos, también desestimada por Uatre, que exigió 6000 pesos brutos.

Los representantes gremiales argumentaron que las propuestas no reflejan la situación económica actual ni se alinean con los montos de la campaña anterior. La falta de acuerdo dejó la negociación abierta, aunque Uatre reiteró su disposición al diálogo y la necesidad de asegurar salarios y condiciones laborales adecuadas para los trabajadores rurales.

Etiquetas: la rioja catamarca uatre negociación salarial aceituna agricultura
