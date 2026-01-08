Viernes, 9 de Enero 2026
Crisis comercial en Argentina: Alerta en las provincias por cierres masivos y caída del consumo
Economía

Crisis comercial en Argentina: Alerta en las provincias por cierres masivos y caída del consumo

El inicio de 2026 presenta un panorama desolador para el comercio minorista en diversas provincias argentinas. La combinación de una caída estrepitosa en las ventas, el aumento de costos fijos (especialmente alquileres) y la baja del poder adquisitivo ha generado una ola de cierres y despidos. En Santa Cruz, específicamente en Río Gallegos, se registra

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 13 h 2 min de lectura
El inicio de 2026 presenta un panorama desolador para el comercio minorista en diversas provincias argentinas. La combinación de una caída estrepitosa en las ventas, el aumento de costos fijos (especialmente alquileres) y la baja del poder adquisitivo ha generado una ola de cierres y despidos.

En Santa Cruz, específicamente en Río Gallegos, se registra el cierre de un local cada 24 horas, afectando principalmente a la gastronomía e indumentaria. En Misiones, varias empresas han solicitado formalmente el Procedimiento Preventivo de Crisis para intentar sostener puestos laborales mediante reducciones salariales. Por su parte, en Chaco, la situación se agrava con el cierre de grandes sucursales mayoristas y concesionarias debido a la morosidad y la falta de consumo, sumado al impacto de la apertura de importaciones sobre la industria nacional.



Provincia / CiudadDato Clave de la CrisisRubros más AfectadosImpacto Laboral
Río Gallegos (Santa Cruz)1 cierre de local por día en los primeros 6 días del año.Indumentaria, cafetería y gastronomía.Desempleo del 10,8% (el más alto de la Patagonia).
Posadas (Misiones)4 empresas iniciaron Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC).Colchonerías, frigoríficos, refrigeración y tiendas de regalos.Riesgo para 300 puestos directos; pérdida del 30% del empleo formal en 2 años.
Sáenz Peña / Resistencia (Chaco)Cierre de supermercados (Diarco), concesionarias y locales de equipamiento industrial.Venta de autos, electrodomésticos industriales y consumo masivo.Alta morosidad de clientes y pérdida de fuentes de trabajo por falta de ventas.
Factores GeneralesCaída del poder adquisitivo, suba de alquileres y apertura de importaciones.Todo el comercio minorista y manufactura doméstica.Deterioro estructural del empleo y precarización laboral (uso de cooperativas).

