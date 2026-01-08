Crisis comercial en Argentina: Alerta en las provincias por cierres masivos y caída del consumo

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El inicio de 2026 presenta un panorama desolador para el comercio minorista en diversas provincias argentinas. La combinación de una caída estrepitosa en las ventas, el aumento de costos fijos (especialmente alquileres) y la baja del poder adquisitivo ha generado una ola de cierres y despidos.

En Santa Cruz, específicamente en Río Gallegos, se registra el cierre de un local cada 24 horas, afectando principalmente a la gastronomía e indumentaria. En Misiones, varias empresas han solicitado formalmente el Procedimiento Preventivo de Crisis para intentar sostener puestos laborales mediante reducciones salariales. Por su parte, en Chaco, la situación se agrava con el cierre de grandes sucursales mayoristas y concesionarias debido a la morosidad y la falta de consumo, sumado al impacto de la apertura de importaciones sobre la industria nacional.







Provincia / Ciudad Dato Clave de la Crisis Rubros más Afectados Impacto Laboral Río Gallegos (Santa Cruz) 1 cierre de local por día en los primeros 6 días del año. Indumentaria, cafetería y gastronomía. Desempleo del 10,8% (el más alto de la Patagonia). Posadas (Misiones) 4 empresas iniciaron Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC). Colchonerías, frigoríficos, refrigeración y tiendas de regalos. Riesgo para 300 puestos directos; pérdida del 30% del empleo formal en 2 años. Sáenz Peña / Resistencia (Chaco) Cierre de supermercados (Diarco), concesionarias y locales de equipamiento industrial. Venta de autos, electrodomésticos industriales y consumo masivo. Alta morosidad de clientes y pérdida de fuentes de trabajo por falta de ventas. Factores Generales Caída del poder adquisitivo, suba de alquileres y apertura de importaciones. Todo el comercio minorista y manufactura doméstica. Deterioro estructural del empleo y precarización laboral (uso de cooperativas).

The post Crisis comercial en Argentina: Alerta en las provincias por cierres masivos y caída del consumo appeared first on Infomuro.