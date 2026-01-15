Crisis económica en Argentina: casi 271.000 trabajadores ven caer sus ingresos

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La crisis del empleo asalariado en Argentina ha tenido un impacto directo en las familias trabajadoras, reflejándose en la pérdida de177.000 puestos de trabajo durante la gestión de Javier Milei. El mercado laboral enfrenta su retroceso más significativo en un año y medio, con una aceleración preocupante en el proceso de destrucción de empleos.

Entre junio y octubre de 2025, se eliminaron más de71.000 empleos, lo que indica que el modelo económico actual está afectando con mayor severidad a los sectores más vulnerables. La formalidad del sector privado se reduce, mientras que el crecimiento delmonotributo se presenta como una alternativa precaria, sin poder compensar la pérdida de derechos laborales. La industria y la construcción son dos de los sectores más afectados, enfrentando caídas alarmantes que dejan a miles de argentinos sin certezas sobre su futuro.

En total, se han perdido270.900 empleos si se suman los del sector público y los trabajos en casas particulares. El sector textil ha experimentado una caída del13%, siendo uno de los más perjudicados. Octubre de 2025 registró una pérdida de17.900 puestos, marcando el peor mes desde abril de 2024.