Desvinculación de empleados en KM TEX agrava la crisis laboral en La Rioja
Desvinculación de empleados en KM TEX agrava la crisis laboral en La Rioja

La firma KM TEX desvinculó a 10 trabajadores en un contexto de crisis, mientras la emblemática Tecotex no logra recuperarse. La caída del consumo y la inflación complican aún más la negociación de paritarias.

La situación laboral en La Rioja se torna crítica, con despidos en empresas como KM TEX y preocupaciones por la caída del consumo. La Secretaria de Trabajo, Myriam Espinosa, confirmó la desvinculación de 10 trabajadores en esta firma, que ha solicitado un procedimiento de crisis. Se acordó que la empresa pagará el 100% de las indemnizaciones en cuotas, aunque el expediente permanece abierto para posibles nuevos retiros voluntarios.

Por otro lado, Tecotex, una textil con más de 40 años de trayectoria, no logra recuperarse a pesar de haber implementado una reducción en la jornada laboral. Espinosa relacionó esta situación con la desaparición de comercios históricos y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Mencionó que la retracción en el consumo afecta directamente a las fábricas.

Asimismo, el sector del calzado enfrenta dificultades significativas, incluido el cierre de una planta de calzado de seguridad. La funcionaria destacó que la inflación real es superior al 2,9% oficial y advirtió sobre la falta de acuerdos salariales que protejan a los trabajadores, mientras la presión inflacionaria persiste y los parques industriales luchan por mantener sus empleos.

