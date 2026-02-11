Miércoles, 11 de Febrero 2026
El Senado avanza en la reforma laboral: cambios en indemnizaciones y contribuciones
Economía

El Senado avanza en la reforma laboral: cambios en indemnizaciones y contribuciones

La Ley de Modernización Laboral presenta cambios drásticos en Argentina, incluyendo el Fondo de Asistencia Laboral que reemplaza indemnizaciones. La normativa afectará a empleados de plataformas digitales y modifica la dinámica sindical. ¿Qué implicaciones tendrá para el futuro del trabajo en el país?

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La reciente aprobación de la Ley de Modernización Laboral en Argentina podría transformar de manera significativa el mercado de trabajo. Este miércoles se hizo público el texto final tras un acuerdo entre la senadora Patricia Bullrich y los bloques dialoguistas, con el objetivo de disminuir la litigiosidad y fomentar la contratación en el sector privado.

Uno de los aspectos centrales de la reforma es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que reemplazará las indemnizaciones tradicionales. Los empleadores deberán contribuir mensualmente entre el 1% y el 2,5% de la masa salarial, creando un sistema que funcionará como un seguro de desempleo privado para los trabajadores.

Además, se regula la situación de los trabajadores de plataformas digitales, quienes serán considerados "prestadores independientes", y se declaran como Servicios Esenciales a la educación, salud y transporte, lo que obligará a los gremios a garantizar un servicio mínimo del 75% durante huelgas. Por último, se establece que las cuotas sindicales serán optativas a partir de 2028, lo que podría impactar significativamente en la financiación de los sindicatos.

Etiquetas: argentina ley de modernización laboral trabajo economía patricia bullrich sindicatos
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1602 articles →

Artículos relacionados

Calendario de pagos de ANSES: jubilaciones y AUH se efectúan este martes

Proyectos de energía renovable: avances del Parque Solar I se exhibirán este miércoles

Intendentes reclaman empleo local en minería por incumplimientos en Villa Castelli y Jáchal
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar