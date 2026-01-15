Dolarización en la mira: el futuro económico de Argentina se decide pronto

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La posibilidad de que Argentina se dolarice antes del 30 de junio de 2026 se encuentra en un 7% de probabilidad, según datos del mercado en Polymarket. Este porcentaje refleja un consenso que considera la plena dolarización como un evento poco probable en un plazo de cinco meses y medio.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha señalado que el año 2026 será una etapa de "re-monetización" y acumulación de reservas. Su plan incluye la compra de entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones, dependiendo de la demanda de dinero, y se enmarca en un régimen de flotación controlada. Este enfoque busca fortalecer las reservas y normalizar la demanda de pesos, en lugar de eliminar la moneda nacional rápidamente.

La discusión sobre la dolarización se centra en la necesidad de contar con suficientes dólares para respaldar el sistema financiero. Expertos como Marina Dal Poggetto sugieren que 2026 será un año crucial debido a la restricción de dólares y las dificultades en el acceso al crédito, a pesar de que el riesgo país ha disminuido.