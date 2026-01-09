Sábado, 10 de Enero 2026
El histórico pacto comercial: implicancias y efectos para la economía argentina
El histórico pacto comercial: implicancias y efectos para la economía argentina

El Acuerdo de Asociación entre Mercosur y la Unión Europea permitirá a Argentina acceder preferencialmente al mercado europeo, eliminando aranceles para el 70% de sus exportaciones agroindustriales. Este entendimiento abre nuevas oportunidades comerciales y busca revertir su actual participación marginal en el mercado europeo.

Redacción Equipo Editorial
El Acuerdo de Asociación Estratégica entre Mercosur y la Unión Europea se ha concretado tras más de 25 años de negociaciones, marcando un hito significativo en un contexto global caracterizado por el proteccionismo y las tensiones geopolíticas. Este acuerdo abre nuevas oportunidades para la economía argentina, permitiendo un acceso preferencial al vasto mercado europeo.

El acuerdo se basa en tres pilares: un eje comercial que promueve una zona de libre comercio, un eje político que establece canales de diálogo permanentes y un eje de cooperación enfocado en fortalecer vínculos económicos y apoyar a las pymes. Durante la ratificación, se implementará un Acuerdo Comercial Interino que permitirá aplicar el capítulo comercial de manera ágil.

Las exportaciones argentinas se beneficiarán significativamente, ya que la UE eliminará aranceles para el 70% de los productos agroindustriales, como maní y harina de soja, y ofrecerá desgravaciones graduales para otros productos. Las cuotas arancelarias también se aplicarán a productos sensibles, como carne bovina y lácteos, facilitando la inserción de Argentina en el mercado europeo.

Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

