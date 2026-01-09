El histórico pacto comercial: implicancias y efectos para la economía argentina

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Acuerdo de Asociación Estratégica entre Mercosur y la Unión Europea se ha concretado tras más de 25 años de negociaciones, marcando un hito significativo en un contexto global caracterizado por el proteccionismo y las tensiones geopolíticas. Este acuerdo abre nuevas oportunidades para la economía argentina, permitiendo un acceso preferencial al vasto mercado europeo.

El acuerdo se basa en tres pilares: un eje comercial que promueve una zona de libre comercio, un eje político que establece canales de diálogo permanentes y un eje de cooperación enfocado en fortalecer vínculos económicos y apoyar a las pymes. Durante la ratificación, se implementará un Acuerdo Comercial Interino que permitirá aplicar el capítulo comercial de manera ágil.

Las exportaciones argentinas se beneficiarán significativamente, ya que la UE eliminará aranceles para el 70% de los productos agroindustriales, como maní y harina de soja, y ofrecerá desgravaciones graduales para otros productos. Las cuotas arancelarias también se aplicarán a productos sensibles, como carne bovina y lácteos, facilitando la inserción de Argentina en el mercado europeo.