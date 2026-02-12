Jueves, 12 de Febrero 2026
El viernes 13, los empleados públicos recibirán anticipadamente la Quincenita
El viernes 13, los empleados públicos recibirán anticipadamente la Quincenita

El Ministerio de Hacienda de La Rioja adelantará el pago de la quincena para agentes de la Administración Pública, comenzando el 13. Esta medida busca aliviar la carga económica en un contexto inflacionario. Se comunicará el cronograma el jueves, lo que permitirá a los trabajadores planificar mejor sus gastos.

El Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la provincia de La Rioja ha decidido adelantar el pago correspondiente a la quincena para todos los agentes de la Administración Pública Provincial. Esta acción, que busca facilitar la gestión financiera de los trabajadores del Estado, comenzará el viernes 13 y se realizará de acuerdo con la modalidad habitual.

El objetivo principal de esta medida es aliviar las cargas económicas que enfrentan los empleados públicos, quienes lidian con diversos desafíos en un contexto inflacionario. Se espera que el cronograma de pagos sea comunicado el jueves, brindando mayor transparencia a los beneficiarios y permitiendo una mejor planificación de sus gastos.

El gobierno provincial ha implementado diversas políticas para mitigar el impacto de la inflación y asegurar que los salarios sean accesibles y oportunos, contribuyendo así a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Se prevé que estas medidas generen un ambiente social más estable en la provincia.

El adelanto de los pagos quincenales es un esfuerzo significativo del gobierno para apoyar a los empleados públicos en un momento crítico, y se espera que la información sobre el cronograma sea fundamental para su planificación financiera.

