Reforma laboral de Milei genera preocupación por salarios y despidos en La Rioja

El gobierno de Javier Milei obtuvo este miércoles media sanción para la reforma laboral en el Senado, con una votación de 42 a favor y 30 en contra. Este avance en la agenda legislativa se trasladará ahora a la discusión en Diputados.

Entre las modificaciones más destacadas, se encuentra el cambio en el régimen de licencias por enfermedad o accidentes no laborales. A partir de la reforma, los trabajadores recibirán entre el 50% y el 75% de su salario básico, dependiendo de la naturaleza del riesgo. Además, se requerirá certificados médicos firmados digitalmente por profesionales habilitados.

La reforma también modifica las indemnizaciones por despido, limitando el cálculo a la remuneración mensual efectivamente pagada, excluyendo aguinaldos y vacaciones. Se contempla la posibilidad de pagar indemnizaciones en hasta 12 cuotas en ciertas circunstancias, y se introduce un sistema de fondo de cese laboral, que se financiaría con aportes mensuales del empleador.

Asimismo, se establece un "banco de horas" para las horas extras, permitiendo que estas sean compensadas con descansos futuros en lugar de pagos adicionales, lo que representa un cambio significativo en la gestión del tiempo laboral.