Empleados de la industria láctea en Santa Fe exigen pago de sueldos tras cierre de plantas
Empleados de la industria láctea en Santa Fe exigen pago de sueldos tras cierre de plantas

Lácteos Verónica paralizó sus fábricas en Santa Fe, afectando a 700 trabajadores por salarios impagos. La situación se agrava con una deuda de $10.900 millones, lo que pone en riesgo su continuidad.

Hace 1 día
Los trabajadores de Lácteos Verónica han tomado las instalaciones de la empresa en Santa Fe, en respuesta a la paralización de actividades en sus tres fábricas. Esta medida de fuerza se realiza debido a la falta de pago de salarios que se arrastran desde octubre, afectando a aproximadamente 700 operarios.

La situación se agravó tras el incumplimiento de un acuerdo de pagos firmado con la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), que estipulaba desembolsos semanales para saldar la deuda. Según el sindicato, la empresa ha cerrado sin previo aviso y enfrenta un posible vaciamiento.

En medio de la crisis del sector lácteo, la situación financiera de Lácteos Verónica es crítica, acumulando cerca de $10.900 millones en cheques rechazados y una deuda de aproximadamente 60 millones de dólares con 150 tambos proveedores, lo que genera incertidumbre sobre su continuidad operativa.

Etiquetas: argentina lácteos salarios impagos conflicto laboral atilra cierre de fábricas
