Martes, 20 de Enero 2026
Empleados estatales recibirán la quincenita el martes 20: alivio en tiempos difíciles
Economía

El 20 de enero se pagará la quincenita a empleados de organismos provinciales en La Rioja, lo que busca aliviar el impacto de la inflación y reactivar la economía local.

El Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de La Rioja ha programado el pago de la quincenita de enero para este martes 20, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las obligaciones salariales de los empleados públicos en un contexto económico complicado. Este pago se realizará a través del Banco Rioja y beneficiará a trabajadores de diversos organismos provinciales, incluyendo el Ministerio de Turismo y Culturas, la Secretaría de Trabajo y la Administración Provincial de Vialidad.

La quincenita representa un alivio significativo para muchas familias que dependen de estos ingresos en medio de la creciente inflación y el aumento de los costos de vida. El Gobierno provincial ha destacado la relevancia de estos pagos no solo para cumplir con las obligaciones salariales, sino también para fomentar la reactivación económica en las comunidades donde residen los trabajadores.

En este contexto de incertidumbre económica, la regularidad de estos pagos a los empleados estatales se considera un indicador del compromiso provincial para mantener la estabilidad social y el bienestar de los ciudadanos. Se espera que la disponibilidad de fondos a través del Banco Rioja tenga un impacto positivo en el consumo local y contribuya a la recuperación económica regional.

TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

