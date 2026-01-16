Expertos advierten sobre el impacto del consumo en el crecimiento económico argentino

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, se registró una caída de 21.046 empleadores en Argentina, lo que representa un disminución significativa en el total de trabajadores, con 272.607 empleados menos. Nicolás Taiariol, economista del Centro de Economía Política Argentina, informó que esto equivale a aproximadamente 400 puestos de trabajo perdidos diariamente.

Los sectores más golpeados incluyen la construcción, con 1.797 empresas menos, y el comercio, que perdió 4.184 empresas. Taiariol destacó que esta tendencia refleja problemas en la macroeconomía del país, donde el consumo privado representa entre el 60% y el 70% de la economía argentina. Sin una recuperación del consumo, será difícil que se reactive la demanda agregada y se logre un crecimiento económico.

En relación a la reforma laboral propuesta por el gobierno de Milei, Taiariol opinó que está más orientada a beneficiar a las grandes empresas. Aseguró que la creación de empleo depende del crecimiento económico y no simplemente de la reducción de impuestos.