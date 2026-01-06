Miércoles, 7 de Enero 2026
Impacto de la minería en La Rioja: ¿cómo beneficia a los productores locales?
Economía

Impacto de la minería en La Rioja: ¿cómo beneficia a los productores locales?

La minería en Argentina superó los 5.900 millones de dólares en exportaciones en 2025, con un crecimiento del 27%. Sin embargo, el futuro de las operaciones es incierto ante la falta de nuevas inversiones.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 día 1 min de lectura
El sector de la minería en Argentina se consolida como uno de los pilares de la economía nacional, cerrando 2025 con un crecimiento significativo en exportaciones. Las ventas externas del sector alcanzarían aproximadamente los US$ 5.900 millones, lo que refleja un aumento cercano al 27% en comparación con el año anterior.

A pesar de estos logros, se observa un desempeño desigual entre diferentes segmentos de la minería. La minería metalífera, que incluye oro y plata, representa el 81% de las exportaciones mineras, aunque la producción física ha disminuido desde 2019. Por otro lado, el litio ha mostrado un crecimiento en producción, con inversiones acumuladas que superan los US$ 7.000 millones y una producción de entre 100.000 y 110.000 toneladas de carbonato de litio equivalente.

Este avance en la minería es crucial en un contexto donde el valor total de las exportaciones argentinas se aproxima a los US$ 86.000 millones. Sin embargo, la falta de nuevas inversiones en años recientes plantea incertidumbres sobre la sostenibilidad a largo plazo de algunas operaciones, muchas de las cuales tienen un horizonte productivo limitado.

Etiquetas: la rioja minería exportaciones crecimiento economía argentina litio
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

