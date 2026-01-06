Impacto de la minería en La Rioja: ¿cómo beneficia a los productores locales?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El sector de la minería en Argentina se consolida como uno de los pilares de la economía nacional, cerrando 2025 con un crecimiento significativo en exportaciones. Las ventas externas del sector alcanzarían aproximadamente los US$ 5.900 millones, lo que refleja un aumento cercano al 27% en comparación con el año anterior.

A pesar de estos logros, se observa un desempeño desigual entre diferentes segmentos de la minería. La minería metalífera, que incluye oro y plata, representa el 81% de las exportaciones mineras, aunque la producción física ha disminuido desde 2019. Por otro lado, el litio ha mostrado un crecimiento en producción, con inversiones acumuladas que superan los US$ 7.000 millones y una producción de entre 100.000 y 110.000 toneladas de carbonato de litio equivalente.

Este avance en la minería es crucial en un contexto donde el valor total de las exportaciones argentinas se aproxima a los US$ 86.000 millones. Sin embargo, la falta de nuevas inversiones en años recientes plantea incertidumbres sobre la sostenibilidad a largo plazo de algunas operaciones, muchas de las cuales tienen un horizonte productivo limitado.