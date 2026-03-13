Viernes, 13 de Marzo 2026
Inflación en La Rioja alcanza el 3,5% en febrero, un aumento preocupante respecto a la media nacional
Economía

Inflación en La Rioja alcanza el 3,5% en febrero, un aumento preocupante respecto a la media nacional

La Rioja registró una inflación del 3,5% en febrero, un aumento preocupante en comparación con el 2,8% de enero. Este crecimiento supera el promedio nacional del 2,9%, lo que intensifica la preocupación por el costo de vida en la provincia.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Durante febrero, La Rioja experimentó una inflación del 3,5%, un incremento significativo en comparación con el 2,8% reportado en enero, según datos del INDEC. Esta aceleración en los precios genera inquietud entre comerciantes y consumidores, ya que muchos productos esenciales siguen en aumento, afectando el costo de vida en la provincia.

A nivel nacional, el Índice de Precios al Consumidor se ubicó en 2,9%, lo que destaca la diferencia entre La Rioja y el promedio del país. Este fenómeno inflacionario resalta la necesidad de medidas específicas para abordar la situación local, que parece ser más crítica que en otras provincias.

La creciente inflación también despierta preocupaciones sobre la transparencia de las estadísticas públicas, especialmente en el contexto de la reciente salida de Marco Lavagna del INDEC. Este cambio en la conducción del organismo ha mantenido la atención sobre la confianza de la ciudadanía en los datos oficiales.

El informe del INDEC, que es el segundo tras un periodo de turbulencias institucionales, reaviva el debate sobre las políticas económicas y su efectividad en el control de precios. La comunidad local se mantiene atenta a posibles respuestas que puedan mitigar esta problemática creciente.

Etiquetas: la rioja inflación economía indec precios costo de vida
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2257 articles →

Artículos relacionados

Morosidad en escuelas privadas de La Rioja: cuotas aumentan hasta un 15%

Aumento de precios en combustibles: YPF y Axion marcan nuevos récords en La Rioja

Aumento del 6% en el precio de la nafta impacta en todo el país por conflicto internacional
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar