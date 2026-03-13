Inflación en La Rioja alcanza el 3,5% en febrero, un aumento preocupante respecto a la media nacional

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Durante febrero, La Rioja experimentó una inflación del 3,5%, un incremento significativo en comparación con el 2,8% reportado en enero, según datos del INDEC. Esta aceleración en los precios genera inquietud entre comerciantes y consumidores, ya que muchos productos esenciales siguen en aumento, afectando el costo de vida en la provincia.

A nivel nacional, el Índice de Precios al Consumidor se ubicó en 2,9%, lo que destaca la diferencia entre La Rioja y el promedio del país. Este fenómeno inflacionario resalta la necesidad de medidas específicas para abordar la situación local, que parece ser más crítica que en otras provincias.

La creciente inflación también despierta preocupaciones sobre la transparencia de las estadísticas públicas, especialmente en el contexto de la reciente salida de Marco Lavagna del INDEC. Este cambio en la conducción del organismo ha mantenido la atención sobre la confianza de la ciudadanía en los datos oficiales.

El informe del INDEC, que es el segundo tras un periodo de turbulencias institucionales, reaviva el debate sobre las políticas económicas y su efectividad en el control de precios. La comunidad local se mantiene atenta a posibles respuestas que puedan mitigar esta problemática creciente.