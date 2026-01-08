Viernes, 9 de Enero 2026
Inversiones en cobre: Milei se reúne con empresarios del proyecto Vicuña en San Juan
Inversiones en cobre: Milei se reúne con empresarios del proyecto Vicuña en San Juan

El presidente Javier Milei se reunió con ejecutivos de Corp. para discutir inversiones en los yacimientos de cobre Josemaría y Filo del Sol en San Juan. ¿Qué implicaciones tendrá esto para la minería en la región?

El presidente Javier Milei se reunió en la Casa Rosada con ejecutivos de Corp. para discutir el progreso y las inversiones relacionadas con un proyecto de cobre que involucra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, situados en San Juan. Este encuentro también contó con la participación del canciller Pablo Quirno.

Etiquetas: argentina san juan minería inversiones gobierno nacional cobre
