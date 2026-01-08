Inversiones en cobre: Milei se reúne con empresarios del proyecto Vicuña en San Juan

El presidente Javier Milei se reunió en la Casa Rosada con ejecutivos de Corp. para discutir el progreso y las inversiones relacionadas con un proyecto de cobre que involucra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, situados en San Juan. Este encuentro también contó con la participación del canciller Pablo Quirno.
