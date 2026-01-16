Invertir en Brasil: la nueva forma de pago que promete rendimientos sin pausa

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Para los argentinos que visitan Brasil, Pix se ha convertido en una opción de pago destacada, superando el uso de efectivo y tarjetas de crédito. Este sistema es ampliamente aceptado, desde grandes comercios hasta vendedores ambulantes en playas y ferias, gracias a su rapidez y la posibilidad de pagar directamente desde el celular.

Las billeteras virtuales se han vuelto populares entre los viajeros, permitiendo realizar conversiones de pesos a reales con menores comisiones. La app Cocos se destaca entre las opciones disponibles por su facilidad de uso y tipo de cambio competitivo. A continuación, se presentan los tipos de cambio de varias aplicaciones al 15 de enero: Cocos (R$ 1 = $281,64), Dolarapp (R$ 1 = $281,75) y Mercado Pago (R$ 1 = $285,27).

Pagar con Pix es un proceso sencillo que implica descargar la app correspondiente, abrir una cuenta y seguir unos pocos pasos. Los comerciantes pueden recibir el pago mediante un código QR o compartiendo su clave Pix, generalmente su número de celular.