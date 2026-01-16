Sábado, 17 de Enero 2026
Invertir en Brasil: la nueva forma de pago que promete rendimientos sin pausa
Los argentinos que viajan a Brasil encuentran en Pix una opción de pago rápida y sin comisiones elevadas. La app Cocos se destaca por su fácil uso y tasas competitivas. Conoce cómo optimizar tus pagos en el país vecino.

Para los argentinos que visitan Brasil, Pix se ha convertido en una opción de pago destacada, superando el uso de efectivo y tarjetas de crédito. Este sistema es ampliamente aceptado, desde grandes comercios hasta vendedores ambulantes en playas y ferias, gracias a su rapidez y la posibilidad de pagar directamente desde el celular.

Las billeteras virtuales se han vuelto populares entre los viajeros, permitiendo realizar conversiones de pesos a reales con menores comisiones. La app Cocos se destaca entre las opciones disponibles por su facilidad de uso y tipo de cambio competitivo. A continuación, se presentan los tipos de cambio de varias aplicaciones al 15 de enero: Cocos (R$ 1 = $281,64), Dolarapp (R$ 1 = $281,75) y Mercado Pago (R$ 1 = $285,27).

Pagar con Pix es un proceso sencillo que implica descargar la app correspondiente, abrir una cuenta y seguir unos pocos pasos. Los comerciantes pueden recibir el pago mediante un código QR o compartiendo su clave Pix, generalmente su número de celular.

