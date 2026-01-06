Miércoles, 7 de Enero 2026
La minería en La Rioja: un motor económico que enfrenta desafíos y oportunidades
Economía

La minería en La Rioja: un motor económico que enfrenta desafíos y oportunidades

La minería en Argentina mostró un crecimiento del 8,5% en su aporte al PIB en 2025, con exportaciones récord de US$ 5.900 millones, pero enfrenta desafíos a futuro en producción.

Hace 18 h 1 min de lectura
El sector minero en Argentina, y particularmente en La Rioja, ha mostrado un crecimiento significativo, con un aumento del 8,5% en su aporte al Producto Interno Bruto (PIB) durante 2025. Este crecimiento marca un aporte neto positivo de divisas, consolidando a la minería como un pilar fundamental de la economía nacional junto a la agroindustria.

Según un informe de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), las exportaciones del sector alcanzaron cifras récord, cerca de US$ 5.900 millones. Sin embargo, el desempeño varía entre los diferentes rubros, destacando que mientras el oro y la plata enfrentan caídas en los volúmenes de producción, el litio se presenta como una excepción con un crecimiento notable.

Las empresas mineras han invertido más de US$ 7.000 millones para establecer plantas de producción, con un aumento interanual en la producción de litio que podría alcanzar entre 100.000 y 110.000 toneladas. Este crecimiento se ve impulsado por la demanda internacional, a pesar de un contexto de precios deprimidos.

TL;DR

