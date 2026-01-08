Viernes, 9 de Enero 2026
La prima de riesgo en mínimos históricos: ¿qué significa para la economía argentina?
Economía

La prima de riesgo en mínimos históricos: ¿qué significa para la economía argentina?

El riesgo país de Argentina ha caído a 566 puntos, el nivel más bajo en ocho años, gracias a reformas económicas y acuerdos internacionales. Esto facilitará la financiación y el pago de deudas, aunque el gobierno enfrenta una pesada herencia de deuda pública.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 día 1 min de lectura
El riesgo país de Argentina ha alcanzado niveles mínimos de hace ocho años, cayendo hasta 566 puntos. Esta disminución se atribuye a las reformas fiscales y laborales anunciadas por el presidente Javier Milei, así como a la recuperación económica y a acuerdos internacionales que facilitan el pago de la deuda. La reducción del riesgo país es esencial para que Argentina pueda financiarse de manera más económica en los mercados internacionales.

El Banco Central de Argentina (BCRA) comunicó recientemente que ha logrado concertar una operación de pase pasivo con seis bancos internacionales, utilizando parte de sus tenencias en títulos BONARES 2035 y 2038. Esta acción se enmarca dentro de las estrategias del BCRA para fortalecer las reservas internacionales, en un contexto donde el país enfrenta una alta deuda pública mayormente en dólares.

A pesar de las mejoras en los indicadores financieros, el gobierno debe manejar con cuidado la herencia de deuda que podría llevar a un default si no se gestionan adecuadamente los vencimientos. La complejidad de la situación económica del país requiere una atención constante para mantener la confianza de los mercados.

Etiquetas: argentina economía riesgo país deuda pública gobierno nacional Javier Milei
TL;DR

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

