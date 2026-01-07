La Rioja analiza su economía en medio de un contexto global incierto para el 2026.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El año 2025 ha sido un periodo de cambio significativo en el contexto político y económico de Argentina, marcado por la predominancia de la geopolítica en la formulación de políticas económicas. Este cambio se presenta como un punto de inflexión en el sistema internacional, que ha dejado atrás el orden establecido desde 1945.

La incertidumbre se ha convertido en una característica estructural del panorama actual, afectando tanto las normas formales del sistema como las expectativas que guían decisiones políticas y económicas. A lo largo de 2025, han surgido hechos que impactan directamente a Argentina, proyectando efectos que se extenderán a corto y mediano plazo.

El análisis de estos eventos revela la interacción entre decisiones de política económica, reacciones de los mercados financieros y reconfiguraciones geopolíticas, destacando su importancia sistémica y la vigencia de sus consecuencias. A medida que el nuevo orden se desarrolla, las implicaciones para la economía argentina continúan evolucionando.