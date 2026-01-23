Sábado, 24 de Enero 2026
La Rioja avanza en la investigación de suelos y minerales con nueva alianza estratégica
La Rioja avanza en la investigación de suelos y minerales con nueva alianza estratégica

La Rioja firma un convenio pionero con EMSE y American Minerals S.A. para investigar su potencial mineral. Este acuerdo promete atraer inversiones, generar empleo y desarrollar proyectos mineros clave en la región.

La firma de un convenio tripartito entre el Gobierno provincial, la empresa estatal EMSE y la compañía estadounidense American Minerals S.A. marca un avance significativo en la exploración de recursos minerales en La Rioja. Este acuerdo facilitará prospecciones en propiedades de EMSE, con la colaboración del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), que proporcionará los insumos necesarios para llevar a cabo los trabajos.

La Secretaria de Minería, Ivanna Guardia, destacó que este convenio es crucial para obtener información sobre la mineralogía local, indicando que La Rioja es la primera provincia en establecer un acuerdo de este tipo. Según Guardia, la investigación adecuada es esencial para determinar el potencial mineral de la región y atraer inversiones en el sector.

Sergio Rotondo, CEO de American Minerals S.A., subrayó la especialización de su empresa en la prospección de minerales críticos y tierras raras. Además, enfatizó que el convenio no solo beneficiará a la empresa, sino que también generará inversión extranjera directa y oportunidades laborales para los habitantes de La Rioja, contribuyendo al desarrollo de proyectos mineros específicos.

