Martes, 6 de Enero 2026
La Rioja avanza hacia un futuro sostenible con proyectos de energía renovable en marcha
La Rioja se posiciona como un referente en energía limpia al ser reconocida en el primer puesto del ranking del “Inversor Verde” del Norte Grande argentino. Este indicador evalúa la capacidad de las provincias para atraer inversiones en energías renovables y proyectos sostenibles, y fue elaborado por investigadores de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

El análisis consideró 35 indicadores en tres dimensiones: facilidad para invertir, seguridad institucional y sostenibilidad ambiental. La Rioja sobresale por su equilibrio entre previsibilidad normativa y condiciones económicas favorables, lo que favorece la llegada de inversiones a largo plazo.

El Parque Arauco, con 101 aerogeneradores y una capacidad instalada de 150 megavatios, se ha consolidado como uno de los polos energéticos más importantes de Argentina. Además, se están desarrollando nuevas etapas eólicas y el Parque Solar Arauco I, que sumará 50 megavatios, convirtiéndose en un parque híbrido vital para la región.

Este desempeño ha sido reconocido a nivel nacional, destacando al parque como uno de los más eficientes del país durante 2025, según la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).

Etiquetas: la rioja parque arauco energías renovables inversión sostenibilidad unlar
