Milei se prepara para su discurso en Davos: expectativas y repercusiones en Argentina

El discurso de Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos está generando gran expectativa, ya que colocará a Argentina en el centro de la conversación global. Este miércoles, el presidente Milei intervendrá ante líderes políticos y empresarios, abordando temas económicos y estratégicos en un contexto de tensiones internacionales.

La exposición está programada para las 11:45 (hora de Argentina) y podrá seguirse en vivo a través de El Economista. Su intervención se dará después de la participación de Donald Trump, lo que aumentará la visibilidad de su mensaje.

Se anticipa que Milei reafirmará el alineamiento de Argentina con Estados Unidos y defenderá el libre mercado, criticando las regulaciones que, según él, han obstaculizado el crecimiento en Occidente. Este discurso busca consolidar la credibilidad del Gobierno ante inversores internacionales y posicionar al país en un nuevo marco político y económico.