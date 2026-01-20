Miércoles, 21 de Enero 2026
Minas de Mazán: mineros exigen mejoras ante condiciones extremas y falta de alimentos
Economía

Minas de Mazán: mineros exigen mejoras ante condiciones extremas y falta de alimentos

Trabajadores de la Compañía General de Minería en Mazán denuncian falta de pago desde noviembre, mientras la producción sigue. Se reclaman salarios y condiciones laborales seguras. La situación se agrava con un corte total de la Ruta 60.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 21 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El conflicto laboral en la actividad minera de Mazán se agrava, ya que trabajadores de la Compañía General de Minería denuncian la falta de pago de salarios desde noviembre. A pesar de que la producción sigue operando normalmente, diez empleados optaron por continuar trabajando, aunque acumulan una deuda salarial significativa y reciben solo 50 mil pesos por cada sábado laborado, una cifra que consideran insuficiente.

En contraste, quince trabajadores han decidido iniciar medidas de fuerza exigiendo el pago total de sus salarios, condiciones laborales dignas y el respeto a las normas de seguridad. Los empleados también alertan sobre la precarización laboral, ya que carecen de elementos de seguridad y son trasladados en la caja de un camión, lo que representa un riesgo inaceptable. Por su trabajo, que implica romper rocas, perciben apenas 300 mil pesos cada quincena, una cantidad que consideran indignante y muy por debajo de lo que merecen dado el alto riesgo de sus tareas.

Un corte total de la Ruta 60 se lleva a cabo en protesta por el incumplimiento salarial. Los representantes de la empresa, José Ignacio Campodónico y Pedro Alfonso Cadeo, han estado en contacto con los trabajadores, pero no han ofrecido soluciones al conflicto, mientras la compañía continúa extrayendo mineral diariamente, lo que aumenta la frustración entre el personal.

Publicidad
Etiquetas: mazán minería conflicto laboral corte de ruta salarios seguridad laboral
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1166 articles →

Artículos relacionados

Proyección de Caputo: energía y minería impulsarían la economía en 2035 a pesar de la caída comercial en 2025

Empleados estatales recibirán la quincenita el martes 20: alivio en tiempos difíciles

Argentina cierra diciembre con un superávit comercial de casi US$ 1.900 millones
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar