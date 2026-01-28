Jueves, 29 de Enero 2026
Pix en Brasil: el sistema de pagos que revoluciona el turismo internacional
Pix en Brasil: el sistema de pagos que revoluciona el turismo internacional

El sistema de pagos instantáneos se convierte en la opción preferida para turistas argentinos en Brasil, destacando por su rapidez y comisiones reducidas. Descubre cómo funciona.

Lucía Herrera Reportera de Economía y Producción
El sistema de pagos instantáneos se ha convertido en una herramienta muy utilizada por turistas argentinos en Brasil. Este método permite realizar transferencias rápidas y a un costo de comisiones más bajas, facilitando así las transacciones en el extranjero.

El uso de este sistema simplifica las compras y pagos durante la estadía, lo que lo posiciona como una de las opciones más prácticas para quienes visitan el país vecino. Los turistas valoran la rapidez y la eficiencia que ofrece, lo que mejora su experiencia de viaje.

Lucía Herrera Reportera de Economía y Producción

Periodista económica enfocada en el desarrollo productivo de La Rioja. Cubre temas de agricultura, minería, industria y comercio regional, traduciendo datos complejos en información clara y relevante para productores, empresarios y trabajadores riojanos.

