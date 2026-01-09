Sábado, 10 de Enero 2026
Preocupación creciente por la situación económica en Argentina y su impacto social
Preocupación creciente por la situación económica en Argentina y su impacto social

La producción industrial en Argentina cayó un 8,7% interanual en noviembre, alcanzando mínimos de casi un año y medio, afectando severamente sectores como textiles y automotores. La actividad constructiva también se redujo un 4,1%, marcando el peor registro en más de un año.

La producción industrial en Argentina experimentó su tercera caída mensual consecutiva en noviembre, alcanzando niveles mínimos en casi un año y medio. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec) reportó una contracción del 0,6 por ciento en el Índice de Producción Industrial (IPI) en comparación con octubre, marcando el peor registro desde julio de 2024.

En comparación interanual, la caída fue del 8,7 por ciento frente a noviembre de 2024, el descenso más significativo desde el inicio del gobierno actual. Sectores como Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado sufrieron una baja del 22,7 por ciento, mientras que Automotores y otros equipos de transporte cayeron un 20,7 por ciento.

Además, la actividad constructiva también se vio afectada, con una disminución del 4,1 por ciento en noviembre, el peor registro en más de un año. El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) reflejó una variación interanual negativa del 4,7 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior.

argentina economía producción industrial
