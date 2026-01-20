Proyección de Caputo: energía y minería impulsarían la economía en 2035 a pesar de la caída comercial en 2025

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El saldo comercial de Argentina se redujo en un 40% durante 2025, a pesar de que el Gobierno celebra un superávit en este período. Esta disminución plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del crecimiento económico.

En medio de esta situación, el ministro Caputo ha presentado una proyección optimista, sugiriendo que la energía y la minería podrían aportar hasta US$ 75.000 millones para el año 2035. Esta estimación implica un potencial boom energético que podría transformar la economía nacional en la próxima década.