Miércoles, 21 de Enero 2026
Proyección de Caputo: energía y minería impulsarían la economía en 2035 a pesar de la caída comercial en 2025
Economía

Caputo proyecta que la energía y la minería generarán US$ 75.000 millones en 2035, a pesar de que el saldo comercial cayó un 40% en 2025. ¿Qué implicaciones tendrá esto para la economía?

Redacción Equipo Editorial
Hace 7 h 1 min de lectura
El saldo comercial de Argentina se redujo en un 40% durante 2025, a pesar de que el Gobierno celebra un superávit en este período. Esta disminución plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del crecimiento económico.

En medio de esta situación, el ministro Caputo ha presentado una proyección optimista, sugiriendo que la energía y la minería podrían aportar hasta US$ 75.000 millones para el año 2035. Esta estimación implica un potencial boom energético que podría transformar la economía nacional en la próxima década.

Etiquetas: argentina economía energía minería superávit gobierno nacional
TL;DR

