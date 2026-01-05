Martes, 6 de Enero 2026
Reacción del vice de Caputo ante las críticas de Wall Street sobre el cambio en Argentina
Economía

Reacción del vice de Caputo ante las críticas de Wall Street sobre el cambio en Argentina

La economía argentina enfrenta un desafío crítico: José Luis Daza revela que los argentinos poseen US$ 600.000 millones en dólares, reflejando una preocupante dolarización que afecta a la mayoría.

Las tensiones sobre la política económica en Argentina se han intensificado tras un intercambio entre el economista estadounidense Robin Brooks y el secretario de Política Económica, José Luis Daza. Brooks, conocido por sus críticas a los controles cambiarios, argumentó que la política cambiaria del presidente Javier Milei beneficia a una élite adinerada, mientras que perjudica a la mayoría de la población. Afirmó que el Producto Interno Bruto (PIB) del país se desploma debido a esta situación.

En respuesta, Daza defendió la estrategia del gobierno y cuestionó la comprensión de Brooks sobre la economía argentina. Destacó que Argentina es una de las economías más dolarizadas a nivel mundial, donde la mayor parte de la riqueza se mantiene en dólares y el peso tiene un papel muy limitado. Según Daza, la base monetaria equivale a menos del 4,5% del PIB, lo que lo convierte en uno de los índices más bajos globalmente.

Además, Daza estimó que los argentinos poseen alrededor de US$ 200.000 millones en billetes en cajas de seguridad dentro del país y cerca de US$ 400.000 millones en el extranjero. Señaló que los sectores más adinerados convierten dólares a pesos solo para gastos cotidianos, lo que subraya la grave situación económica que enfrentan los trabajadores asalariados, quienes sufren las consecuencias de las devaluaciones del peso.

TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

