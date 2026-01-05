Reacción del vice de Caputo ante las críticas de Wall Street sobre el cambio en Argentina

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Las tensiones sobre la política económica en Argentina se han intensificado tras un intercambio entre el economista estadounidense Robin Brooks y el secretario de Política Económica, José Luis Daza. Brooks, conocido por sus críticas a los controles cambiarios, argumentó que la política cambiaria del presidente Javier Milei beneficia a una élite adinerada, mientras que perjudica a la mayoría de la población. Afirmó que el Producto Interno Bruto (PIB) del país se desploma debido a esta situación.

En respuesta, Daza defendió la estrategia del gobierno y cuestionó la comprensión de Brooks sobre la economía argentina. Destacó que Argentina es una de las economías más dolarizadas a nivel mundial, donde la mayor parte de la riqueza se mantiene en dólares y el peso tiene un papel muy limitado. Según Daza, la base monetaria equivale a menos del 4,5% del PIB, lo que lo convierte en uno de los índices más bajos globalmente.

Además, Daza estimó que los argentinos poseen alrededor de US$ 200.000 millones en billetes en cajas de seguridad dentro del país y cerca de US$ 400.000 millones en el extranjero. Señaló que los sectores más adinerados convierten dólares a pesos solo para gastos cotidianos, lo que subraya la grave situación económica que enfrentan los trabajadores asalariados, quienes sufren las consecuencias de las devaluaciones del peso.