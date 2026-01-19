Régimen simplificado de Ganancias: advertencias sobre sus posibles desventajas fiscales

El nuevo régimen simplificado de **Ganancias** ha suscitado preocupaciones entre los especialistas, quienes han señalado varios **riesgos** potenciales para los contribuyentes que decidan adherir a este sistema. Entre los puntos críticos mencionados, se destaca la posibilidad de enfrentar complicaciones en la **declaración** de ingresos y deducciones.
Los expertos advierten que la falta de claridad en algunas normativas podría llevar a errores en la **presentación** de informes fiscales, lo que podría resultar en sanciones o ajustes inesperados. También se analizan los desafíos que pueden surgir al momento de **calcular** las ganancias, especialmente para aquellos que tienen ingresos variables.
Es fundamental que quienes opten por esta modalidad se informen adecuadamente sobre las implicancias y se preparen para posibles **contingencias** futuras, a fin de evitar problemas con la **AFIP** y asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.