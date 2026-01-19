Martes, 20 de Enero 2026
Régimen simplificado de Ganancias: advertencias sobre sus posibles desventajas fiscales
Los especialistas advierten sobre los riesgos del régimen simplificado de Ganancias, destacando las posibles complicaciones para quienes se inscriban. ¿Qué implicaciones tendrá esto para los contribuyentes?

El nuevo régimen simplificado de **Ganancias** ha suscitado preocupaciones entre los especialistas, quienes han señalado varios **riesgos** potenciales para los contribuyentes que decidan adherir a este sistema. Entre los puntos críticos mencionados, se destaca la posibilidad de enfrentar complicaciones en la **declaración** de ingresos y deducciones.

Los expertos advierten que la falta de claridad en algunas normativas podría llevar a errores en la **presentación** de informes fiscales, lo que podría resultar en sanciones o ajustes inesperados. También se analizan los desafíos que pueden surgir al momento de **calcular** las ganancias, especialmente para aquellos que tienen ingresos variables.

Es fundamental que quienes opten por esta modalidad se informen adecuadamente sobre las implicancias y se preparen para posibles **contingencias** futuras, a fin de evitar problemas con la **AFIP** y asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Etiquetas: argentina economía ganancias régimen simplificado impuestos gobierno nacional
