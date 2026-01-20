Requisitos específicos para acceder a subsidios energéticos en Argentina

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Gobierno ha implementado un nuevo sistema para la asignación de subsidios a la luz y gas en los hogares, denominado Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que reemplaza a la segmentación tarifaria anterior. Esta iniciativa está destinada a hogares que cumplan con ciertos criterios económicos y patrimoniales, definidos en la disposición 2/2026 de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético.

Los hogares que deseen conservar el subsidio deberán completar un formulario digital, que será tratado como una declaración jurada. Las condiciones para ser excluidos del beneficio incluyen poseer al menos un automóvil de menos de tres años, tener tres o más propiedades, o contar con embarcaciones de lujo o aeronaves.

El formulario para solicitar el subsidio se encuentra disponible en el sitio web oficial del Gobierno. Aquellos que ya estaban inscritos en el antiguo Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) no necesitan reinscribirse, ya que sus datos se transferirán automáticamente al nuevo sistema, aunque podrán actualizar su información si es necesario.