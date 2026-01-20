Martes, 20 de Enero 2026
Requisitos específicos para acceder a subsidios energéticos en Argentina
Economía

El nuevo esquema de subsidios para luz y gas, el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados, excluye a hogares con automóviles recientes, múltiples propiedades o activos societarios. Los interesados deben inscribirse online como declaración jurada.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 39 min
El Gobierno ha implementado un nuevo sistema para la asignación de subsidios a la luz y gas en los hogares, denominado Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que reemplaza a la segmentación tarifaria anterior. Esta iniciativa está destinada a hogares que cumplan con ciertos criterios económicos y patrimoniales, definidos en la disposición 2/2026 de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético.

Los hogares que deseen conservar el subsidio deberán completar un formulario digital, que será tratado como una declaración jurada. Las condiciones para ser excluidos del beneficio incluyen poseer al menos un automóvil de menos de tres años, tener tres o más propiedades, o contar con embarcaciones de lujo o aeronaves.

El formulario para solicitar el subsidio se encuentra disponible en el sitio web oficial del Gobierno. Aquellos que ya estaban inscritos en el antiguo Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) no necesitan reinscribirse, ya que sus datos se transferirán automáticamente al nuevo sistema, aunque podrán actualizar su información si es necesario.

Etiquetas: argentina gobierno nacional subsidios energía economía asistencia social
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

