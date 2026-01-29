Jueves, 29 de Enero 2026
Simulador de plazos fijos: Compara el rendimiento de 29 bancos y elige mejor opción
Simulador de plazos fijos: Compara el rendimiento de 29 bancos y elige mejor opción

Los rendimientos de plazos fijos en 29 bancos ofrecen tasas de interés variadas. Conocé cómo simular y comparar el rendimiento de tus inversiones.

Lucía Herrera
Lucía Herrera Reportera de Economía y Producción
Hace 5 h 1 min de lectura
El rendimiento de los plazos fijos en Argentina se ha convertido en un tema de interés para los ahorristas. Actualmente, es posible simular y comparar las tasas de interés ofrecidas por 29 entidades bancarias mediante una herramienta disponible en El Economista.

Los usuarios pueden conocer las tasas específicas de cada banco y realizar simulaciones basadas en el monto de la inversión y la cantidad de días deseados. Esta funcionalidad permite a los ahorristas tomar decisiones más informadas sobre dónde colocar su dinero.

