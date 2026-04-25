Tarifa de energía diferenciada: una necesidad urgente para el Norte Grande

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Diputadas y diputados nacionales del bloque Unión por la Patria presentaron un proyecto de ley que busca implementar un Régimen Tarifario para el consumo de energía eléctrica en las provincias que integran el Norte Grande, que incluye a La Rioja, Chaco, Misiones, Corrientes, Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero. La iniciativa propone reducciones en el costo de la electricidad durante los meses de mayor consumo, especialmente entre octubre y marzo, cuando las temperaturas alcanzan niveles extremos.

La propuesta plantea una disminución del 50% sobre el precio monómico mayorista de potencia y energía para los usuarios residenciales que cuentan con subsidios, es decir, aquellos que tienen ingresos inferiores a tres canastas básicas totales. Además, las entidades de bien público podrían beneficiarse con una reducción del 35%, lo que significaría un alivio significativo en los costos del servicio.

La diputada nacional Gabriela Pedrali afirmó que "el acceso a la energía eléctrica no puede ser un privilegio, es un derecho". En este sentido, destacó la importancia de fijar tarifas con "criterios de justicia y equidad" para asegurar que todos tengan acceso a la energía, subrayando que estas tarifas deben considerar las particularidades de cada región del país.

Pedrali también expresó que "sin justicia y equidad en las tarifas, el acceso a la energía sigue siendo desigual". Recordó que, a pesar de que la mayor parte de la energía eléctrica se produce en el interior del país, esta se consume principalmente en los grandes centros urbanos, lo que genera un desbalance en el acceso a este recurso esencial.

En paralelo, en la Cámara Alta, senadoras y senadores han presentado un proyecto similar de tarifario diferencial para el Norte Grande. Al respecto, Pedrali enfatizó que "no es coincidencia que diputados y senadores impulsemos iniciativas en esta materia. Se trata de una realidad que nos atraviesa y a la que debemos dar respuestas, en nuestro caso, para las familias de La Rioja".

Finalmente, la diputada advirtió sobre un cambio de rumbo en la política energética desde 2023, señalando que "se observa un cambio de paradigma que desatiende el federalismo energético". Indicó que el abandono de los esquemas de protección regional y el aumento indiscriminado de tarifas profundizan las desigualdades en el interior del país, un tema que requiere atención y acción inmediata para garantizar un acceso equitativo a la energía eléctrica en todas las regiones.