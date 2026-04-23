Jueves, 23 de Abril 2026
Proyecto Vicuña: Los hermanos Lundin aseguran que será líder mundial en cobre
Economía

Proyecto Vicuña: Los hermanos Lundin aseguran que será líder mundial en cobre

El megaproyecto Vicuña, liderado por Lundin Mining y BHP, promete producir más de 500.000 toneladas de cobre y 800.000 onzas de oro. La fase inicial se desarrollará completamente en Argentina, con transporte a Chile. Esto marca una oportunidad significativa en el sector minero.

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El megaproyecto binacional Vicuña, desarrollado por Lundin Mining en colaboración con BHP, continúa recibiendo respaldo de sus líderes, Jack y Adam Lundin. Jack Lundin afirmó que se trata de uno de los yacimientos más significativos descubiertos en tres décadas, resaltando las políticas favorables de los gobiernos de Argentina y Chile.

El proyecto se distingue por ser un greenfield, lo que ofrece la posibilidad de establecer nuevos estándares en su desarrollo. La etapa inicial se llevará a cabo completamente en Argentina, aunque se prevé el transporte del producto a través de Chile. En este sentido, Jack Lundin destacó que durante la fase uno no se realizarán actividades mineras simultáneamente en ambos países, sino que se minará en Argentina y luego se trasladará el material a Chile.

En cuanto a las expectativas de producción, se estima que, al alcanzar la plena operación, el proyecto podrá generar anualmente más de 500.000 toneladas de cobre y más de 800.000 onzas de oro. Adam Lundin mostró su optimismo por el reciente cambio de gobierno en Chile y su alineación con el mandato de Javier Milei en Argentina, lo que podría impulsar el sector minero en ambas naciones.

Etiquetas: argentina minería proyecto vicuña lundin mining bhp cooperación binacional
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