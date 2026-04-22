Miércoles, 22 de Abril 2026
La suspensión del programa Volver al Trabajo genera incertidumbre en beneficiarios riojanos
Economía

La suspensión del programa Volver al Trabajo genera incertidumbre en beneficiarios riojanos

Casi 12.000 beneficiarios del programa Volver al Trabajo en La Rioja podrían quedar sin ingresos, lo que significaría una pérdida de 1.000 millones de pesos. La situación genera preocupación en el ámbito laboral y el consumo local.

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La justicia ha decidido suspender la baja del programa Volver al Trabajo, lo que podría influir notablemente en el entorno laboral del país. El juez ha otorgado un plazo de cinco días al Gobierno nacional para que responda a la demanda presentada. Este fallo fue destacado por Arnol Díaz, representante de los trabajadores del sector, quien señaló su relevancia a nivel federal.

En La Rioja, se estima que cerca de 12.000 personas podrían quedar excluidas del sistema prestacional, lo que implicaría una pérdida de alrededor de 1.000 millones de pesos en el mercado local. Díaz advirtió que esta situación no solo perjudica a los beneficiarios, sino que también afecta a los comercios de cercanía, reduciendo el consumo en los barrios.

Las recientes declaraciones de una diputada de La Libertad Avanza, quienes restaron importancia al monto que perciben los beneficiarios, han generado polémica. Díaz criticó la falta de empatía de ciertos dirigentes, enfatizando que esos $78.000 son cruciales para muchas familias. A pesar de la gravedad de la situación, las organizaciones sociales expresan que el diálogo con el oficialismo está totalmente bloqueado.

Etiquetas: argentina gobierno nacional programa volver al trabajo impacto económico laborales derechos de los trabajadores
TL;DR

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