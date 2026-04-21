La pérdida de empleo formal en La Rioja alcanza cifras alarmantes en nueve meses

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El empleo asalariado formal en Argentina ha experimentado una caída significativa, marcando nueve meses consecutivos de retrocesos en el mercado laboral. Desde noviembre de 2023, se han perdido 206.000 puestos de trabajo, según un informe de la Universidad de Buenos Aires. Este estudio, titulado “Panorama del empleo asalariado formal y de las remuneraciones”, revela que el sector privado ha sufrido descensos durante ocho meses.

En enero de 2026, el empleo formal total se redujo un 1,2% en comparación con enero de 2025, y un 3,0% respecto a noviembre del año anterior. La cantidad de asalariados formales se encuentra en niveles similares a los de junio de 2022, lo que indica un estancamiento en el empleo. Los sectores de la industria y el comercio han liderado las pérdidas, mientras que la construcción mostró una leve recuperación tras un largo período de caídas.

El informe también destaca que, a nivel provincial, La Rioja se posicionó con un aumento del 1,3% en el empleo, junto a otras provincias que también vieron incrementos. En cambio, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido la principal responsable de la pérdida de 4.000 puestos en el empleo formal privado total en enero.