Viernes, 5 de Junio 2026
La Rioja

La Eco Feria 2026: un espacio para la sostenibilidad en el Parque de las Juventudes

La Eco Feria se realizará este sábado 6 de junio, de 15 a 19 horas, en el Parque de las Juventudes. Habrá stands, talleres, actividades recreativas y presentaciones artísticas, promoviendo la educación ambiental y la participación ciudadana. Además, se ofrecerán clases de zumba y yoga, y actividades para niños. Un evento gratuito que busca fortalecer el compromiso con el desarrollo sostenible.

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La Eco Feria 2026: un espacio para la sostenibilidad en el Parque de las Juventudes
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El sábado 6 de junio se llevará a cabo la cuarta edición de la Eco Feria en el Parque de las Juventudes, de 15 a 19 horas. Este evento, organizado por la Secretaría de Ambiente, busca fomentar la educación ambiental y la participación ciudadana a través de la reunión de organismos públicos, empresas y emprendedores ambientales.

Los asistentes podrán disfrutar de una variedad de stands temáticos, actividades recreativas, talleres y experiencias interactivas. La feria también será un espacio para visibilizar iniciativas relacionadas con el cuidado del ambiente y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Entre los participantes se contarán emprendedores, instituciones educativas y representantes del Gobierno provincial, quienes presentarán proyectos enfocados en la sostenibilidad y la biodiversidad. Además, habrá un programa artístico que incluirá presentaciones de bandas de rock, grupos de cuarteto, folklore y otras actividades culturales.

La comunidad podrá participar en clases de zumba y yoga, así como en talleres para niños organizados por la Escuela Municipal de Circo. El Ejército Argentino también estará presente, ofreciendo chocolate caliente, contribuyendo a un ambiente de convivencia familiar. La Eco Feria se establece como un espacio clave para promover un compromiso colectivo con el ambiente y el desarrollo sostenible.

Etiquetas: la rioja eco feria ambiente sostenibilidad educación ambiental gobierno provincial
TL;DR

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