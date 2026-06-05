Indio Solari: su salud genera preocupación tras internación por lipotimia

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El Indio Solari, reconocido músico argentino y exlíder de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, falleció este viernes 5 de mayo a los 77 años, después de una larga lucha contra la enfermedad de Parkinson. Su muerte ha generado una ola de emotivos homenajes en todo el país, en reconocimiento a su legado musical y su influencia en la cultura argentina.

El pasado jueves 19 de febrero, surgieron versiones en redes sociales sobre una posible internación del artista por un accidente cerebrovascular (ACV) en un sanatorio porteño. Esta información fue inicialmente difundida por el periodista Ángel de Brito a través de su cuenta de X, asegurando que Solari había sufrido un ACV y que se encontraba acompañado por sus seres queridos. Sin embargo, minutos más tarde, estas versiones fueron desmentidas por el periodista y politólogo Ari Lijalad, quien informó que la familia del músico aclaró que no se trataba de un ACV y solicitó que se rectificara la información.

Finalmente, se confirmó que el Indio Solari había sido ingresado por la obra social OSDE al Sanatorio Otamendi tras sufrir una lipotimia, un episodio repentino que se caracteriza por síntomas como mareo, debilidad y visión borrosa, pero sin pérdida total de conciencia. Este tipo de desvanecimiento ocurre cuando el flujo sanguíneo que lleva oxígeno al cerebro disminuye momentáneamente.

Los especialistas indican que entre los síntomas más comunes de la lipotimia se encuentran el vértigo, la palidez, la sudoración excesiva, el dolor de cabeza, y una sensación de desmayo inminente. Ante la aparición de un episodio de este tipo, se recomienda verificar que la persona respire con normalidad, colocarla en un lugar ventilado y, si está consciente, acostarla boca arriba y elevar las piernas. Si la persona está inconsciente pero respira, es fundamental colocarla de lado y no dejarla sola.

En el caso de que el episodio se prolongue por más de cinco minutos o se presenten convulsiones, es necesario solicitar asistencia médica de forma inmediata. Durante años, el Indio Solari convivió con la enfermedad de Parkinson, la cual puede provocar temblores, rigidez muscular y dificultades en el movimiento. A lo largo de su carrera, el artista ha hablado abiertamente sobre cómo esta enfermedad impactó su vida, llevándolo a alejarse de los escenarios masivos.

La muerte del Indio Solari no solo marca el fin de una era en la música argentina, sino que también plantea una reflexión sobre la salud y el bienestar de los artistas que, a menudo, enfrentan la presión del éxito y la exposición pública. Su legado perdurará en las canciones y en la memoria de aquellos que disfrutaron de su arte, y su lucha contra la enfermedad resonará en las voces de quienes abogan por una mayor concientización sobre las condiciones de salud que enfrentan muchos artistas.