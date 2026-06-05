Efemérides del 5 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 5 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 5 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 5 de junio de 2026

1888 – a 41 km al este de Buenos Aires, en el medio del Río de la Plata, se produce a las 3:20 hora local el terremoto del Río de la Plata, de magnitud 5,5 en la escala sismológica de Richter, afectando hasta más de 300 km a la redonda.

– a 41 km al este de Buenos Aires, en el medio del Río de la Plata, se produce a las 3:20 hora local el terremoto del Río de la Plata, de magnitud 5,5 en la escala sismológica de Richter, afectando hasta más de 300 km a la redonda. 1888 – en Olavarría (provincia de Buenos Aires), el primer párroco de la aldea, el español Pedro N. Castro Rodríguez, envenena y asesina a martillazos a su esposa Rufina Padín Chiclano y a su hija Petrona María Castro (10), que lo visitaban desde el pueblo de Azul.

– en Olavarría (provincia de Buenos Aires), el primer párroco de la aldea, el español Pedro N. Castro Rodríguez, envenena y asesina a martillazos a su esposa Rufina Padín Chiclano y a su hija Petrona María Castro (10), que lo visitaban desde el pueblo de Azul. 1979 – Federico Gartner, motociclista argentino.

– Federico Gartner, motociclista argentino. 1979 – Sebastián Saja, futbolista y entrenador argentino.

– Sebastián Saja, futbolista y entrenador argentino. 1995 – Brandon Paiber, futbolista argentino.

– Brandon Paiber, futbolista argentino. 1996 – Juan Arengo, baloncestista argentino.

– Juan Arengo, baloncestista argentino. 1996 – Victoria Llorente, jugadora argentina de baloncesto.

– Victoria Llorente, jugadora argentina de baloncesto. 1998 – en Florencia (Italia) comienza la primera edición del Hackmeeting (reunión de hackers, del inglés hack y meeting) una reunión de hackers que se llevará a cabo anualmente en España, Chicago (Estados Unidos), Salta (Argentina), La Paz (Bolivia), Ciudad de México y Santiago de Chile.

– en Florencia (Italia) comienza la primera edición del Hackmeeting (reunión de hackers, del inglés hack y meeting) una reunión de hackers que se llevará a cabo anualmente en España, Chicago (Estados Unidos), Salta (Argentina), La Paz (Bolivia), Ciudad de México y Santiago de Chile. 1998 – Ángelo Martino, futbolista argentino.

– Ángelo Martino, futbolista argentino. 2000 – Victoria Miranda, jugadora de hockey sobre césped argentina.

💡 ¿Sabías que...? El 5 de junio de 1967 comenzó la Guerra de los Seis Días entre Israel y varios países árabes, incluyendo Egipto, Jordania y Siria. Este conflicto tuvo un impacto significativo en la geopolítica de Medio Oriente y resultó en un cambio drástico en las fronteras de la región. La guerra terminó el 10 de junio de 1967 y dejó a Israel en control de territorios como Jerusalén Este y los Altos del Golán.

En el mundo: 5 de junio de 2026