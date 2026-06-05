Efemérides del 5 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 5 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 5 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 5 de junio de 2026
- 1888 – a 41 km al este de Buenos Aires, en el medio del Río de la Plata, se produce a las 3:20 hora local el terremoto del Río de la Plata, de magnitud 5,5 en la escala sismológica de Richter, afectando hasta más de 300 km a la redonda.
- 1888 – en Olavarría (provincia de Buenos Aires), el primer párroco de la aldea, el español Pedro N. Castro Rodríguez, envenena y asesina a martillazos a su esposa Rufina Padín Chiclano y a su hija Petrona María Castro (10), que lo visitaban desde el pueblo de Azul.
- 1979 – Federico Gartner, motociclista argentino.
- 1979 – Sebastián Saja, futbolista y entrenador argentino.
- 1995 – Brandon Paiber, futbolista argentino.
- 1996 – Juan Arengo, baloncestista argentino.
- 1996 – Victoria Llorente, jugadora argentina de baloncesto.
- 1998 – en Florencia (Italia) comienza la primera edición del Hackmeeting (reunión de hackers, del inglés hack y meeting) una reunión de hackers que se llevará a cabo anualmente en España, Chicago (Estados Unidos), Salta (Argentina), La Paz (Bolivia), Ciudad de México y Santiago de Chile.
- 1998 – Ángelo Martino, futbolista argentino.
- 2000 – Victoria Miranda, jugadora de hockey sobre césped argentina.
El 5 de junio de 1967 comenzó la Guerra de los Seis Días entre Israel y varios países árabes, incluyendo Egipto, Jordania y Siria. Este conflicto tuvo un impacto significativo en la geopolítica de Medio Oriente y resultó en un cambio drástico en las fronteras de la región. La guerra terminó el 10 de junio de 1967 y dejó a Israel en control de territorios como Jerusalén Este y los Altos del Golán.
En el mundo: 5 de junio de 2026
- -1305 – en China se registra un fenómeno astronómico («tres llamas comieron el Sol») que podría tratarse de un eclipse solar.
- 70 – en Judea, el emperador Tito, acompañado de sus legiones romanas, superan la muralla defensiva central de Jerusalén.
- 754 – en la ciudad de Dokum, 182 km al noreste de la actual Ámsterdam (Países Bajos), un grupo de paganos asesina al obispo anglosajón Wynfrith (Bonifacio de Maguncia) y a 52 esclavos de su séquito durante su último viaje misionero a ese país.
- 774 – en Italia, Carlomagno ―después de asediar y tomar la ciudad de Pavía y capturar al rey lombardo Desiderio― se hace coronar «rex francorum et langobardorum» (‘rey de los francos y lombardos’).
- 1086 – Tutush I, hermano del sultán selyúcida Malik Shah I, derrota a Suleimán ibn Kutalmish, gobernante turco de Anatolia, en la batalla de Ain Salm.
- 1199 – las tropas de Alfonso VIII de Castilla inician el asedio de Vitoria. Los vitorianos resistieron durante nueve meses, hasta el 25 de enero del 1200.
- 1224 – en la ciudad de Nápoles (Italia), Federico II Hohenstaufen funda la Universidad de Nápoles Federico II, la primera fundada con el apoyo de un Estado con independencia de la Iglesia católica.
- 1249 – en la costa mediterránea de Egipto ―en el marco de la Séptima Cruzada―, un ejército dirigido por el rey Luis IX de Francia conquista el puerto de Damietta.
- 1257 – en Polonia, el rey Boleslao V el Casto otorga a la villa de Cracovia los derechos de ciudad.
- 1284 – frente a las costas de Nápoles (península itálica) Roger de Lauria, almirante del rey Pedro III de Aragón, destruye la flota napolitana en la batalla naval del golfo de Nápoles y captura al rey Carlos de Salerno.
- 1288 – 17 km al noroeste de Colonia (Alemania), los ejércitos de Juan I, duque de Brabante y el Sigfrido II de Westerburgo (arzobispo de Colonia) vencen la batalla de Worringen. Termina la Guerra de Sucesión de Limburgo. Será recordada como una de las batallas más sangrientas de la Edad Media.
- 1305 – en Roma, Bertrand de Goth es electo papa y recibe el nombre de Clemente V.
- 1415 – en Constanza (Suiza) el religioso protestante Jan Hus testifica ante el Concilio de la Iglesia de Constanza.
- 1438 – en Jihlava, las fuerzas de Alberto II del Sacro Imperio Romano Germánico de los Habsburgo intentan conquistar el trono checo.
- 1486 – en España, el ejército cristiano entra en la villa musulmana de Íllora (Granada), llegando poco después el rey Fernando el Católico.
- 1561 – en el puerto de Guardia Piemontese, un pueblo de habla occitana en la región de Calabria (a 1100 km al sureste de la región de Piamonte) un ejército cruzado masacra a casi todos los habitantes de Guardia Piemontese, que eran de religión valdense y que habían convivido sin conflictos durante más de tres siglos con las comunidades católicas circundantes. El cardenal e inquisidor Michele Ghislieri (futuro papa Pío V) ordenó que los valdenses tanto del Piamonte como los de Calabria debían ser asesinados junto con sus familias. Lanzó una cruzada contra ellos y los exterminó (incluidos mujeres y niños). Los pocos supervivientes que lograron escapar de la masacre se vieron obligados a convertirse al catolicismo. En 1712 el papa Clemente XI convertirá a Pío V en «santo».
- 1561 – en la villa de Cavour (en el Piamonte italiano, región vecina a Francia), los ministros religiosos de los valles valdenses del Piamonte firman la Paz de Cavour con Felipe de Saboya-Racconigi, representante de Emanuele Filiberto, duque de Saboya. Desde el 1200, los valdenses habían sido objeto de persecución por su posición antijerárquica respecto a la Iglesia católica.
- 1568 – en la plaza Mayor de Bruselas, son ejecutados los condes de Egmont y Horn, que habían sido arrestados y juzgados por el duque de Alba (Tribunal de los Tumultos) bajo las órdenes de Felipe II de España para sofocar la revuelta protestante en los Países Bajos Españoles.
- 1610 – en el Palacio de Whitehall se presenta la mascarada Festival de Tetis para celebrar la investidura de Enrique Federico, Príncipe de Gales.
- 1617 – la Asamblea Provincial de Bohemia reconoce a Fernando de Estiria (el futuro Fernando II del Sacro Imperio Romano Germánico) como único pretendiente al trono de Bohemia.
- 1625 – en la región de Flandes (Países Bajos invadidos por España) ―en el marco de la guerra de los Ochenta Años―, tras un largo asedio de más de un año, la ciudad de Breda se rinde a las tercios españoles al mando del general Ambrosio Espínola.
- 1644 – en China, las fuerzas manchúes de la dinastía Qing, lideradas por el emperador Shunzhi, toman la ciudad de Pekín durante el colapso de la dinastía Ming.
- 1661 – en Cambridge (Inglaterra), Isaac Newton es aceptado para estudiar en el Trinity College.
- 1662 – en París, Luis XIV de Francia adopta el Sol como su símbolo personal y el título de Rey Sol.
- 1688 – 77 km al noreste del puerto de Nápoles (Italia) el terremoto de Sannio causa unos 10 000 víctimas en todos los pueblos de la región. (Se debe tener presente que en toda la península itálica vivían unos 7 millones de habitantes, o sea que 10 000 muertos en el siglo XVII equivaldrían a 85 000 muertos en 2025).
- 1716 – al firmar el Tratado de Westminster, Inglaterra y Alemania se comprometen a la defensa mutua en caso de guerra.
- 1741 – Vitus Bering parte desde la península de Kamchatka a fin de explorar Alaska.
- 1752 – Benjamin Franklin prueba que el rayo es electricidad.
- 1783 – en París (Francia) los hermanos Montgolfier demuestran en público su globo aerostático.
- 1794 – en la actual Haití ―en el marco de la Revolución haitiana― las tropas británicas capturan la capital de Saint-Domingue en la batalla de Port‑Républicain.
- 1795 – en Dinamarca arde la ciudad de Copenhague. A las 15.00 horas se declara un incendio en Dellehaven (en el distrito de Holmen) y los fuertes vientos provocaron que el fuego se propagara. Al día siguiente, quedaron más de 900 propiedades quemadas, 75 resultaron dañadas y 6000 habitantes de Copenhague se quedaron sin hogar.
- 1798 – en Irlanda, los invasores ingleses derrotan a los nacionalistas irlandeses (Society of the United Irishmen) en el intento de estos por extender la rebelión irlandesa de 1798 a Munster (Irlanda) en la batalla de New Ross.
- 1817 – en los Grandes Lagos (América del Norte) se bota el primer barco a vapor: el Frontenac.
- 1825 – 216 km al suroeste de Atenas (Grecia), en la península de Peloponeso, comienza la batalla de Trambala contra el invasor otomano Ibrahim Pasha.
- 1827 – en Grecia ―en el marco de la Guerra de Independencia contra Turquía―, los turcos capturan la Acrópolis de Atenas.
- 1829 – frente a las costas de la isla de Cuba (en poder del Reino de España hasta 1902), el buque estadounidense Pickle captura la goleta negrera española Voladora.
- 1832 – en París (Francia) ―consecuencia del funeral del general de división del imperio Jean Maximilien Lamarque fallecido el 1 de junio debido a la epidemia de cólera que castiga a la ciudad― se inician levantamientos estudiantiles (Rebelión de Junio) en un intento de derrocar la monarquía de Luis Felipe I de Francia (1773-1850). La insurrección continuará durante toda la noche en las barricadas y terminará al día siguiente.
- 1833 – en un baile de la alta sociedad en Londres (Reino Unido), la científica escocesa Mary Somerville (52), tutora de la matemática londinense Ada Lovelace (17), le presenta al matemático británico Charles Babbage (41). En los siguientes días, Lovelace ―impresionada por las ideas de Babbage― visitará el taller de Babbage para ver su «máquina analítica» (la primera computadora mecánica de uso general). Ella se hará célebre por su trabajo acerca de esta computadora.
- 1837 – en el actual estado de Texas, la villa de Houston (fundada en agosto de 1836) obtiene el estatuto de «ciudad» y es incorporada a la República de Texas.
- 1841 – en Turín (Italia), Juan Bosco es ordenado sacerdote. Será canonizado en 1934 por el papa Pío XI.
- 1848 – 322 km al oeste de Copenhague (Dinamarca), el ejército danés vence a las fuerzas de Prusia y otros estados alemanes en la Primera Batalla de Dybbøl (la primera de tres batallas de la primera guerra pruso-danesa).
- 1849 – en Dinamarca, el rey Federico VII firma la Constitución del Reino de Dinamarca, que convierte este país en una monarquía constitucional, garantiza la libertad civil y religiosa, la prohibición de la censura y la administración pública de justicia.
- 1851 – la novela serial antiesclavista de Harriet Beecher Stowe, La cabaña del tío Tom inicia una publicación de diez meses en el periódico abolicionista National Era.
- 1862 – en Indochina (la actual Vietnam), el emperador Tự Đức ―para dar fin a las acciones militares perpetradas por ambos países contra la población vietnamita― firma con representantes de España y Francia el Primer tratado de Saigón por el cual cede partes del sur de Vietnam a Francia. El líder guerrillero Trương Định decide desafiar al emperador y continuar la lucha contra los europeos.
- 1864 – en el estado de Virginia, a 226 km al sureste de la ciudad de Washington ―en el marco de la guerra civil estadounidense (1861‑1865)― las fuerzas de la Unión derrotan al ejército esclavista de los confederados en la batalla de Piedmont, tomando casi 1000 prisioneros.
- 1873 – el sultán Barghash bin Said de Zanzíbar cierra el gran mercado de esclavos en virtud de un tratado con el Reino Unido.
- 1883 – desde París parte el primer tren Orient Express de horario regular.
- 1885 – en Santiago de Chile se crea la Academia Chilena de la Lengua.
- 1888 – en Olavarría (provincia de Buenos Aires), el primer párroco de la aldea, el español Pedro N. Castro Rodríguez, envenena y asesina a martillazos a su esposa Rufina Padín Chiclano y a su hija Petrona María Castro (10), que lo visitaban desde el pueblo de Azul.
- 1888 – a 41 km al este de Buenos Aires, en el medio del Río de la Plata, se produce a las 3:20 hora local el terremoto del Río de la Plata, de magnitud 5,5 en la escala sismológica de Richter, afectando hasta más de 300 km a la redonda.
- 1893 – en el estado de Massachusetts (Estados Unidos) comienza el juicio contra Lizzie Borden por el asesinato de su padre y su madrastra en la ciudad de New Bedford.
- 1895 – en Ecuador se celebra el Día del Liberalismo, como un reconocimiento a la revolución liberal, que produjo una profunda reforma política y educativa en el país.
- 1895 – la moción de Nicholas Flood Davin para conceder el voto a las mujeres es derrotada por la Cámara de los Comunes de Canadá.
- 1900 – en Sudáfrica, soldados británicos toman la ciudad de Pretoria durante la II guerra de los bóeres.
- 1907 – en Barcelona (España), los clubes de fútbol Provençal y Madrid se fusionan para poder alcanzar más altos logros dentro del fútbol catalán, y crean el Club Esportiu Europa. Su primer presidente es Rodolf Collell Admetller.
- 1915 – en Dinamarca, por 111 votos contra 1, se decide conceder a las mujeres el derecho a votar en ese país. Más tarde este mismo día, el rey Christian X modifica la nueva Constitución, que resulta la segunda de su historia.
- 1916 – comienza la rebelión árabe contra los otomanos sobre Palestina para crear un estado árabe unificado desde Alepo hasta Adén.
- 1916 – en Estados Unidos, Louis Brandeis jura como juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos; es el primer «judío estadounidense» en ocupar dicho cargo.
- 1916 – en el marco de la Primera Guerra Mundial (1914‑1918) estalla la Revuelta Árabe contra el Imperio otomano.
- 1917 – en Estados Unidos ―en el marco de la Primera Guerra Mundial (1914-1918)― comienza la Ley de Servicio Selectivo (conscripción) como el «Día de Registro del Ejército».
- 1925 – en Viena (Austria) se firma el protocolo por el cual se prohíbe el uso de armas bacteriológicas y gases venenosos.
- 1925 – en Atenas (Grecia), el Parlamento vota la ley fundacional de la Universidad Aristóteles de Tesalónica.
- 1932 – en Praga (Chequia) comienza a funcionar el funicular electrificado que sube a la colina de Petřín.
- 1933 – El Congreso de los Estados Unidos suprime el uso del patrón oro mediante la promulgación de una resolución conjunta que anula el derecho de los acreedores a exigir el pago en oro.
- 1937 – en Pontevedra (España) los rebeldes antidemocráticos franquistas fusilan sin juicio previo a los republicanos de La Estrada Jesús Puente Fontanes, Ramón Fernández Rico, José María Pena López, José Rodríguez Sangiao, Cándido Tafalla Froiz y Manuel Nogueira González.
- 1940 – tras una breve pausa en la batalla de Francia ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial (1939‑1945)―, los alemanes reanudan la ofensiva contra las divisiones francesas restantes al sur del río Somme en la operación Fall Rot.
- 1940 – en Canadá, el Gobierno declara ilegales a todas las organizaciones nazis, fascistas y comunistas, y encarcela a sus líderes.
- 1941 – en la ciudad de Chongqing (China comunista) ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial (1939‑1945)―, los japoneses perpetran un ataque terrorista aéreo con bombas incendiarias (bombardeo de Chongqing). Mueren asesinados 4000 hombres, mujeres y niños civiles, asfixiados por el humo al intentar ingresar en los refugios antiaéreos.
- 1942 – en la península de Crimea ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial― los alemanes ocupan la ciudad de Sebastopol.
- 1942 – frente a la isla de Midway (en las islas Hawái, en el océano Pacífico) en el marco de la Segunda Guerra Mundial (1939‑1945) se libra la batalla de Midway. Después de unos días de lucha contra la marina japonesa, los estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial hunden los cuatro portaaviones más grandes de Japón. La marina japonesa nunca se recuperó de esta derrota.
- 1942 – el Gobierno de Estados Unidos ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial (1939‑1945)― declara la guerra al Reino de Bulgaria, el Reino de Hungría y el Reino de Rumanía.
- 1944 – en la región francesa de Normandía, más de 1000 bombarderos británicos lanzan cerca de 5000 toneladas en bombas sobre baterías alemanas en preparación del Día D.
- 1944 – en Italia ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial (1939‑1945)― la ciudad de Roma es liberada por los Aliados.
- 1944 – en Tailandia ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial (1939‑1945)―, el avión B-29 Superfortress ve su primera acción militar: el objetivo es la población civil de la ciudad de Bangkok.
- 1945 – tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, el Consejo de Control Aliado, el órgano rector de la ocupación militar alemana, asume formalmente el poder. Los aliados dividen el país en cuatro partes: una soviética, una estadounidense, una británica y una francesa.
- 1945 – en el Fuerte Bravetta (Roma), el Gobierno fusila al criminal fascista italiano Pietro Koch (26), que torturó a decenas de comunistas hasta la muerte.
- 1946 – en el hotel La Salle de la ciudad de Chicago (estado de Illinois), un incendio causa la muerte de 61 personas, que generará cambios legislativos y políticos notables.
- 1947 – cerca de Boston (estado de Massachusetts) ―en el marco de la Guerra Fría―, en un discurso en la Universidad Harvard, George Marshall (secretario de Estado de los EE. UU.) solicita ayuda económica (el Plan Marshall) a varios países europeos devastados por la guerra. Posteriormente, 16 países aceptaron la oferta, y entre 1948 y 1952 Estados Unidos proporcionó aproximadamente 15 000 millones de dólares (que, debido a la inflación sufrida por la moneda estadounidense, equivale a unos 220 000 millones de dólares de 2025) en ayuda, ya sea en préstamos o donaciones.
- 1949 – Tailandia elige a Orapin Chaiyakan (1904‑1996), la primera mujer miembro del Parlamento tailandés.
- 1952 – en el área 2 del sitio de pruebas nucleares de Nevada, Estados Unidos detona desde una torre la bomba atómica How (o sea "H"), de 14 kilotones). Es la octava y última de la Operación Tumbler-Snapper. Nadie fue expuesto a la radiación.
- 1953 – una nueva enmienda constitucional introduce la sucesión femenina en la monarquía danesa. También se introduce un sistema unicameral y se suprime el Consejo del Condado. La enmienda constitucional también significó que Groenlandia pasó a ser parte igualitaria del reino danés. El rey Federico IX firma la nueva constitución después de un referéndum.
- 1956 – Elvis Presley presenta su nuevo sencillo, «Hound Dog», en The Milton Berle show, escandalizando al público con sus sugerentes movimientos de cadera.
- 1957 – en el Sitio de pruebas de Nevada, Estados Unidos detona la bomba de hidrógeno Lassen, de 0,5 kilotones. Es la bomba número 91 del total de 1032 bombas atómicas que hizo detonar ese país entre 1945 y 1992.
- 1959 – en Singapur es juramentado el primer gobierno.
- 1959 – en Santo Domingo (República Dominicana), terroristas cubanos contratados en Miami por la CIA estadounidense tirotean la embajada de Cuba en esa ciudad. Resulta muerto de un disparo un niño dominicano llamado Ovidio Méndez.
- 1960 – en Finlandia, tres personas son asesinadas y una resulta herida en la masacre del lago Bodom.
- 1960 – en Grecia se trasladan los huesos del poeta Andreas Kalvos (1792-1869) y su esposa hasta la isla griega de Zacinto, en las islas Jónicas.
- 1963 – en Londres (Reino Unido), el ministro de Defensa John Profumo (1915‑2006) renuncia en medio de un escándalo sexual. Dos años antes, él había sido amante de Christine Keeler, una estriptista londinense, quien tenía encuentros íntimos con Yevgeny Ivanov, un conocido espía soviético. El escándalo dañó gravemente la reputación del entonces primer ministro Harold Macmillan, quien renunció tan solo unos meses después debido a «problemas de salud».
- 1963 – en Teherán (Irán), las autoridades iraníes ―por orden del Sha Mohammad Reza Pahlavi― arrestan al ayatolá Ruhollah Jomeini. En varias ciudades, multitudes de manifestantes furiosos se enfrentan a la policía y al ejército, que los repele con tanques de guerra y paracaidistas ametrallando a la multitud.
- 1963 – en Estados Unidos se estrena la película de comedia romántica Irma la Douce, dirigida por Billy Wilder y protagonizada por Jack Lemmon y Shirley MacLaine, con el actor Louis Jourdan prestando la voz del narrador.
- 1964 – en la Ciudad del Vaticano, el papa Pablo VI da permiso para que los católicos puedan ser cremados al fallecer.
- 1964 – se pone en servicio el submarino DSV Alvin.
- 1967 – Israel lanza ataques aéreos preventivos sorpresa contra Jordania, Egipto y Siria (que habían concentrado fuerzas masivas en las fronteras de Israel) y destruye importante equipo militar. Comienza la guerra de los Seis Días, que terminará con la victoria israelí y la ocupación israelí de la Franja de Gaza, Cisjordania, los Altos del Golán y la Península del Sinaí.
- 1968 – en Los Ángeles (estado de California), el senador y candidato presidencial Robert F. Kennedy es atacado a balazos por el palestino Sirhan Sirhan. Fallecerá al día siguiente y el asesino será condenado a muerte, aunque posteriormente le será conmutada la pena por la cadena perpetua.
- 1969 – en Moscú despega el Tupolev Tu‑144 soviético, que es el primer avión supersónico civil del mundo.
- 1969 – en Grecia, el poeta y político Alekos Panagoulis (1939-1976) escapa de la prisión de Boyati. El gobierno ofrece una recompensa de 500 000 dracmas, y es arrestado tres días después en un apartamento de Atenas. Panagulis jugó un papel activo en la lucha contra la Dictadura de los coroneles (1967-1974) en Grecia. Se hizo célebre después de su tentativa de asesinar al dictador Georgios Papadopoulos el 13 de agosto de 1968, pero también por las torturas que sufrió durante su posterior detención.
- 1970 – en Grecia, la dictadura de los coroneles libera al ex representante parlamentario de la EDA (Izquierda Democrática Unida), Elias Iliou (1904-1985), que mantenía encarcelado en la isla de Leros (25 km al oeste de Atenas) pero estaba siendo tratado en el hospital de la prisión de Averof (en Atenas).
- 1972 – en Estocolmo (Suecia) se inaugura la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente.
- 1974 – en un campo cerca del caserío de Currás, 115 km al sureste de Santiago de Compostela (España), una loba ataca a dos niños mientras la madre de estos, Luisa Pérez, estaba plantando patatas. La loba se lleva al niño más pequeño, José Tomás Pérez, de 11 meses. Los vecinos logran arrebatar vivo al bebé de las fauces de la loba, pero fallecerá unas horas más tarde. Cuatro días después, la loba matará a otro niño, Pedro Javier Iglesias, de tres años. Y será matada el 15 de julio en Soutopenedo.
- 1975 – en Egipto, el presidente egipcio Anwar Sadat reabre el canal de Suez, luego de haber permanecido cerrado durante ocho años por escombros y bombas israelíes, desde la guerra de los Seis Días.
- 1975 – en San Sebastián (País Vasco), la banda terrorista ETA mata al guardia civil Mariano Román Madroñal.
- 1975 – el Reino Unido celebra su primer referéndum nacional sobre la pertenencia a la CEE (Comunidad Económica Europea).
- 1976 – en el estado de Idaho (Estados Unidos) se derrumba la presa de Teton. Once personas mueren como consecuencia de las inundaciones.
- 1977 – en California sale a la venta la primera computadora personal, Apple II, diseñada por Steve Wozniak y Steve Jobs, basada en el microprocesador 6502. El modelo anterior, Apple I no era una computadora completa, sino más bien una placa base.
- 1977 – en las islas Seychelles se produce un golpe de Estado contra el presidente James Michel. France-Albert René (1935‑2019) será elegido presidente.
- 1977 – en Londres (Reino Unido), la reina Isabel II celebra 25 años en el trono.
- 1980 – en Ordizia, 40 km al suroeste de San Sebastián (País Vasco), tiene lugar la primera actuación de la banda infantil Beti Argi.
- 1981 – en Estados Unidos, el Informe semanal de morbilidad y mortalidad de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informa que cinco varones homosexuales en Los Ángeles (estado de California) padecen una rara forma de neumonía causada por el hongo Pneumocystis jirovecii, observada únicamente en pacientes con sistemas inmunitarios debilitados, en lo que resultan ser los primeros casos reconocidos de sida.
- 1982 – el Reino de España pasa a formar parte de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) contra la Unión Soviética.
- 1982 – en Los Ángeles, el Dr. Michael Gottlieb, empleado de la UCLA (Universidad de California en Los Ángeles), describe por primera vez una nueva enfermedad epidémica, que más tarde se denominará sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida). Tiempo después abandonará la UCLA y abrirá un consultorio privado, donde tratará a pacientes con sida.
- 1982 – en Italia, la actriz Sophia Loren es condenada a 17 días de prisión por fraude fiscal.
- 1982 – en el estadio National Bowl de la ciudad de Milton Keynes (a 92 km al noroeste de Londres) la banda británica Queen da un concierto que en 2004 será editado como DVD y CD llamado Queen on Fire - Live at the Bowl.
- 1983 – en el puerto de Uliánovsk, 821 km al este de Moscú, el crucero fluvial ruso Aleksandr Suvorov choca contra una viga del puente ferroviario sobre el río Volga. Mueren más de 100 personas. La colisión provoca el descarrilamiento de un tren de carga, lo que dañó aún más la embarcación. Sin embargo, la nave se mantuvo a flote y finalmente fue restaurada y puesta de nuevo en servicio.
- 1984 – en la ciudad india de Amritsar (466 km al noroeste de Nueva Delhi), sucede el quinto día (entre el 1 y el 10 de junio) de la segunda masacre de Amritsar ordenada por la primera ministra Indira Gandhi contra cientos de civiles acuartelados en el Templo Dorado ―el mayor sitio sagrado de los sijes―. Serán asesinados por lo menos 554 sijes. Serán vengados cinco meses después de la masacre, cuando dos de los guardaespaldas sijes de Indira Gandhi la asesinaron.
- 1984 – en la costa de Normandía (Francia), el «príncipe» Henrik de Dinamarca inaugura un monumento conmemorativo a los 8000 marineros daneses que participaron en la invasión aliada («Día D») en 1944.
- 1985 – en Detroit (estado de Míchigan) se celebra la subasta más grande de la historia, en la que la empresa Hughes Aircraft Co. es vendida a la empresa General Motors por 5000 millones de dólares (que, debido a la inflación sufrida por la moneda estadounidense, equivale a unos 15 000 millones de dólares de 2025).
- 1985 – en Idrætsparken (Dinamarca), la selección danesa de fútbol derrota a la soviética por 4 a 2 en un entretenido partido. Preben Elkjær y Michael Laudrup marcan cada uno 2 de los goles daneses.
- 1986 – en Nueva York (Estados Unidos), un informe de la ONU estima que 50 000 africanos padecen de sida (síndroma de inmunodeficiencia adquirida).
- 1989 – durante las protestas de la plaza de Tiananmén, un «rebelde desconocido» detiene durante cerca de media hora ―sin ser arrestado― a una columna de tanques. Se convertirá en el símbolo de la revuelta, y en la prueba de que las fuerzas represivas chinas no actuaban de la misma manera que las europeas o estadounidenses.
- 1989 – en Polonia, el partido proestadounidense Solidarność vence el Partido Comunista por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.
- 1990 – en Nueva York, la banda New Kids on the Block publica el primer sencillo, «Step by step» del álbum Step by step. Se mantuvo tres semanas en el puesto n.º 1 de la tabla Billboard Hot 100.
- 1991 – en Oslo (Noruega), Mijaíl Gorbachov recibe el Premio Nobel de la Paz 1990 por su participación en el colapso de la Unión Soviética.
- 1991 – desde cabo Cañaveral, Estados Unidos lanza el transbordador espacial Columbia en la misión STS‑40, la quinta del laboratorio espacial.
- 1991 – el equipo chileno Colo-Colo gana por primera vez la Copa Libertadores de América, siendo el primer y único equipo de ese país que logra ganar el trofeo.
- 1992 – en Malí (África) termina el período de «transición democrática».
- 1992 – en el Perú, la banda terrorista Sendero Luminoso realiza un atentado contra las instalaciones del canal de televisión Frecuencia Latina (en ese entonces Frecuencia 2).
- 1992 – en Estados Unidos se estrena la película Patriot Games, dirigida por Phillip Noyce y protagonizada por Harrison Ford, Anne Archer, Patrick Bergin, Sean Bean, Thora Birch, James Earl Jones y Richard Harris.
- 1993 – en Caracas (Venezuela), Ramón José Velásquez asume como presidente interino hasta el 2 de febrero de 1994.
- 1993 – en Guatemala, Ramiro de León Carpio es elegido como presidente en sustitución del dictador y criminal Jorge Serrano Elías.
- 1993 – en Mogadiscio (capital de Somalia), 23 soldados pakistaníes de la ONU mueren y unos 50 resultan gravemente heridos cuando son atraídos a una emboscada. Uno de los principales caudillos de la guerra de Somalia, el general Aideed, estuvo detrás del ataque, que se lanzó cuando soldados de la ONU querían inspeccionar un depósito de armas.
- 1993 – en la ciudad inglesa de Scarborough (Reino Unido), partes del hotel Holbeck Hall caen al mar tras un deslizamiento de tierra.
- 1995 – en la Universidad de Colorado en Boulder, Eric Cornell y Carl Wieman. Enfrían átomos al más bajo nivel de energía, menos de una millonésima de grado Kelvin por encima del cero absoluto (una temperatura muy inferior a la mínima temperatura encontrada en el espacio exterior) para crear por primera vez el condensado de Bose-Einstein, más de 70 años después de las predicciones del indio S. N. Bose y del alemán Albert Einstein.
- 1995 – en Japón se publica el último volumen del exitoso manga Dragon Ball.
- 1996 – en Praga (República Checa), los astrónomos Jana Tichá, Miloš Tichý y Zdeněk Moravec descubren el asteroide (9665) Inastronoviny, de 11 km, que orbita el Sol una vez cada 5.4 años.
- 1996 – 39 km al noroeste de Copenhague (Dinamarca), la reina Margarita inaugura el jardín barroco recreado en el castillo de Frederiksborg.
- 1997 – comienza la Segunda Guerra Civil de la República del Congo.
- 1997 – Argelia celebra sus primeras elecciones parlamentarias desde 1992, cuando la anulación de la aparente victoria electoral de los islamistas desencadenó una explosión de violencia y derramamiento de sangre que continúa hasta hoy.
- 1997 – en Suecia, Christina Odenberg es designada como la primera obispa de la Iglesia de Suecia.
- 1998 – en una casa de Guernica, 35 km al este de Bilbao, la policía vasca Ertzaintza ejecuta sin juicio previo a la militante de ETA Ina Zeberio y a su pareja.
- 1998 – en Flint (estado de Míchigan) comienza una huelga en la fábrica de piezas de la empresa automotriz General Motors, que se extiende rápidamente a otras cinco plantas de ensamblaje. La huelga dura siete semanas.
- 1998 – en Florencia (Italia) comienza la primera edición del Hackmeeting (reunión de hackers, del inglés hack y meeting) una reunión de hackers que se llevará a cabo anualmente en España, Chicago (Estados Unidos), Salta (Argentina), La Paz (Bolivia), Ciudad de México y Santiago de Chile.
- 1999 – en Santa Mónica (estado de California) se celebran los premios MTV Movie Awards de 1999.
- 2000 – en Kisangani (República Democrática del Congo) comienza la guerra de los Seis Días (2000), entre las fuerzas de Uganda y Ruanda. Gran parte de la ciudad queda destruida.
- 2000 – en Moscú (Rusia), el presidente estadounidense Bill Clinton habla ante el parlamento ruso, la Duma.
- 2001 – en Chile se deroga la pena de muerte para delitos comunes.
- 2001 – en la costa norte del estado de Texas (Estados Unidos) toca tierra la tormenta tropical Allison (2001) y descarga grandes cantidades de lluvia sobre la ciudad de Houston. La tormenta causa daños por valor de 5500 millones de dólares, convirtiendo a Allison en la segunda tormenta tropical más costosa en la historia de ese país.
- 2002 – en Estados Unidos se lanza la primera versión oficial del navegador web Mozilla 1.0.
- 2002 – en cabo Cañaveral, Estados Unidos lanza el transbordador espacial Endeavour en la STS‑111, transportando a la tripulación de la Expedición 5 a la Estación Espacial Internacional para reemplazar a la tripulación de la Expedición 4. El astronauta costarricense Franklin Chang-Díaz se convierte en la segunda persona en participar en siete vuelos espaciales.
- 2002 – Isabel II celebra 50 años en el trono. Se celebrará un gran concierto de rock con todas las estrellas inglesas. Elizabeth recorre Londres en su impresionante carruaje dorado.
- 2002 – en Farum (Dinamarca), la junta directiva del Partido Liberal expulsa por delitos de corrupción a Peter Brixtofte (1949-2016), exministro de Impuestos, que había sido miembro durante 37 años. Brixtofte viajó a Estados Unidos para huir de la justicia de su país y para ingresar en clínicas de rehabilitación por su alcoholismo.
- 2003 – en India y Pakistán, la grave ola de calor alcanza su punto máximo, con temperaturas superiores a los 50 °C.
- 2004 – en la ciudad de Bègles, en la conurbación de Burdeos (Francia), 699 km al suroeste de París, el alcalde Noël Mamère, a pesar de la prohibición del gobierno nacional, celebra el primer matrimonio homosexual entre unos tales Bertrand Charpentier y Stéphane Chapin.
- 2006 – Serbia reconoce la separación de Montenegro y declara su independencia de Serbia y Montenegro.
- 2006 – en el patio interno de una mansión abandonada, ubicada en el centro histórico de la ciudad de Gravina in Puglia, a 61 km al suroeste de Bari (Italia), dos hermanitos ―Francesco y Salvatore Pappalardi, de 13 y 11 años respectivamente― caen ilesos en un pozo ciego abandonado de 12 metros de profundidad. Fallecerán de sed varios días después, y serán encontrados momificados casi dos años después, el 25 de febrero de 2008, cuando otro niño caiga en el mismo pozo. Los niños que jugaban con él revelarán su caída a los bomberos del lugar, que cuando lo salven, ileso, descubrirán los cadáveres.
- 2006 – en Nassiriya (Irak) en una explosión a las 21:35, muere el cabo del ejército Alessandro Pibiri, de la brigada mecanizada italiana Sassari, cómplice de Estados Unidos en la invasión y destrucción de Irak.
- 2006 – la cementera navarra Portland Valderrivas adquiere la empresa Uniland por 1091 millones de euros.
- 2007 – en España, la banda terrorista ETA renuncia al alto el fuego.
- 2008 – en Barcelona (España), el entrenador Pep Guardiola firma el contrato como técnico del primer equipo del Fútbol Club Barcelona para las temporadas 2008-2009 y 2009/2010.
- 2009 – en la selva cerca de Bagua (Perú), 1097 km al norte de Lima tras 65 días consecutivos de desobediencia civil, al menos 31 personas mueren en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los indígenas.
- 2009 – en Hermosillo (México), se incendia la guardería ABC. Mueren 49 niños de entre 5 meses y 5 años, y 106 resultan heridos.
- 2009 – en Dinamarca, la banda de rock Nephew lanza su álbum DanmarkDenmark.
- 2009 – la República de Montenegro se convierte en miembro de la OTAN contra la Unión Soviética (desaparecida en 1991).
- 2011 – en el Perú, Ollanta Humala obtiene la presidencia del país tras vencer a Keiko Fujimori en la segunda vuelta.
- 2012 – en Marte aterriza el rover Curiosity, que había sido lanzado el 26 de noviembre de 2011.
- 2012 – último «tránsito de Venus hasta el año 2117.
- 2013 – en Londres (Reino Unido), el diario The Guardian publica el primero de una serie de artículos que informan sobre la vigilancia masiva de las comunicaciones telefónicas y electrónicas por parte del Gobierno de Estados Unidos, basándose en información de Edward Snowden.
- 2013 – durante la guerra civil siria, el gobierno logra derrotar a los rebeldes en la ciudad de Al‑Qusayr.
- 2014 – en Irak, fuerzas yihadistas leales a la banda terrorista Estado Islámico capturan la ciudad de Samarra.
- 2015 – en Sabah (Malasia) sucede un terremoto con una magnitud de momento de 6.0, causando la muerte de 18 personas, incluyendo excursionistas y guías de montaña en el monte Kinabalu, tras los deslizamientos de tierra masivos ocurridos durante el terremoto. Este es el terremoto más fuerte que ha azotado Malasia desde 1975.
- 2016 – en el Perú, Pedro Pablo Kuczynski obtiene la presidencia del país tras vencer a Keiko Fujimori en la segunda vuelta.
- 2016 – en Aktobe (Kazajistán), dos tiroteos cobran la vida de seis personas.
- 2016 – en Italia entra en vigor la ley sobre uniones civiles.
- 2017 – Montenegro se convierte en el 29.º miembro de la OTAN.
- 2017 – seis países árabes —Baréin, Egipto, Libia, Arabia Saudí, Yemen y los Emiratos Árabes Unidos— cortan relaciones diplomáticas con Catar, acusándolo de desestabilizar la región.
- 2019 – en Dinamarca se celebran elecciones generales. El primer ministro Lars Løkke Rasmussen, del Partido Liberal, pierde el poder y la socialdemócrata Mette Frederiksen se convierte en primera ministra. El Partido de Izquierda Radical y el Partido Popular Socialista duplicaron sus votos, mientras que la Alianza Liberal y el Partido Popular Danés sufrieron importantes pérdidas electorales.
- 2022 – en Nigeria, un atentado terrorista musulmán asesina a al menos 50 cristianos en Owo.
- 2022 – en Gales (Reino Unido), la selección de fútbol clasifica a un mundial de fútbol luego de 64 años de ausencia.
- 2022 – en Kazajistán se celebra un referéndum constitucional tras las violentas protestas y disturbios civiles contra el gobierno.
- 2025 – sale la Nintendo Switch 2 y rompe récords de ventas.