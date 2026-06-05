La oposición riojana demanda claridad financiera ante el rechazo a los BOCADE

El regreso de los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE) es cuestionado por la oposición, que denuncia falta de transparencia y pide aumentos salariales en moneda legal. La medida genera incertidumbre en el comercio y entre empleados públicos.

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El anuncio del regreso de los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), conocidos como "El Chacho", ha provocado una fuerte oposición entre diversos sectores políticos. Gustavo Galván, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) en La Rioja, criticó la medida, considerándola ilegal y una muestra del fracaso en la gestión financiera del gobierno provincial. “Es una moneda falsa”, afirmó, cuestionando la lógica detrás de su emisión.

Galván planteó interrogantes sobre la supuesta justificación económica que sostiene la emisión de estos bonos, sugiriendo que si realmente hay respaldo financiero, no sería necesario recurrir a una cuasimoneda. Además, expresó su preocupación por la incertidumbre que esta medida genera en el comercio y entre los trabajadores, quienes, según él, demandan aumentos salariales en moneda de curso legal en lugar de bonos.

El diputado provincial Diego Molina Gómez, de La Libertad Avanza, también expresó su rechazo, calificando la decisión de puramente marketinera y cuestionando la falta de justificación para su implementación. La situación ha generado un debate intenso sobre la administración económica en la provincia y la necesidad de soluciones más transparentes y efectivas.