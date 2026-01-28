Techint enfrenta desafíos en Vaca Muerta: costos y licitación complicada

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La reciente licitación para la provisión de tubos de gran diámetro para un gasoducto que conectará Vaca Muerta con la costa de Río Negro ha generado un debate estratégico en el sector energético. La empresa india Welspun Corp. ganó el contrato con una oferta que se estima un 40% más baja que la de Techint, lo que ha dejado a esta última fuera de una obra clave.

La licitación no se centró en tubos sin costura, donde Techint es líder mundial, sino en tubos con costura, usados en grandes gasoductos. Esta diferencia en el tipo de producto es significativa, ya que los tubos con costura son más estandarizados y su costo de producción es crucial. Techint fabrica estos tubos en su planta SIAT de Valentín Alsina, pero enfrenta desafíos debido al alto costo de la chapa necesaria para su fabricación.

La derrota de Techint en esta licitación resalta una debilidad estructural en su capacidad competitiva en este segmento, donde la presión sobre los precios es intensa y el enfoque se centra más en el costo de la materia prima que en el rendimiento técnico.