Jueves, 29 de Enero 2026
Techint enfrenta desafíos en Vaca Muerta: costos y licitación complicada
Economía

Techint enfrenta desafíos en Vaca Muerta: costos y licitación complicada

La reciente licitación para tubos de gasoducto en Vaca Muerta fue ganada por Welspun Corp. con una oferta un 40% más baja que la de Techint, planteando interrogantes sobre la competitividad del sector.

Lucía Herrera
Lucía Herrera
Hace 1 día 2 min de lectura
La reciente licitación para la provisión de tubos de gran diámetro para un gasoducto que conectará Vaca Muerta con la costa de Río Negro ha generado un debate estratégico en el sector energético. La empresa india Welspun Corp. ganó el contrato con una oferta que se estima un 40% más baja que la de Techint, lo que ha dejado a esta última fuera de una obra clave.

La licitación no se centró en tubos sin costura, donde Techint es líder mundial, sino en tubos con costura, usados en grandes gasoductos. Esta diferencia en el tipo de producto es significativa, ya que los tubos con costura son más estandarizados y su costo de producción es crucial. Techint fabrica estos tubos en su planta SIAT de Valentín Alsina, pero enfrenta desafíos debido al alto costo de la chapa necesaria para su fabricación.

La derrota de Techint en esta licitación resalta una debilidad estructural en su capacidad competitiva en este segmento, donde la presión sobre los precios es intensa y el enfoque se centra más en el costo de la materia prima que en el rendimiento técnico.

TL;DR

Lucía Herrera
Reportera de Economía y Producción

Periodista económica enfocada en el desarrollo productivo de La Rioja. Cubre temas de agricultura, minería, industria y comercio regional, traduciendo datos complejos en información clara y relevante para productores, empresarios y trabajadores riojanos.

