Ventas en hipermercados de La Rioja disminuyen un 2% por inflación y consumo restringido
Las ventas en los hipermercados de La Rioja cayeron un 2%, mientras que el comercio de proximidad creció un 9%. Este cambio en los hábitos de consumo refleja una búsqueda por opciones más accesibles y cercanas. La inflación y la necesidad de adaptación marcan el futuro comercial.

Hace 8 h
Las ventas de los hipermercados en La Rioja han disminuido, mientras que el comercio de proximidad ha crecido notablemente. Según un análisis de Savore, el cierre de la temporada festiva de 2025 superó las expectativas, impulsado por una oferta de productos navideños asequibles en comercios locales, diseñada especialmente para familias argentinas. Savore destacó que el espíritu navideño se mantiene, aunque la inflación sigue siendo un desafío para el sector.

En noviembre, el comercio de proximidad experimentó un crecimiento del 9 por ciento, mientras que los hipermercados enfrentaron una caída del 2 por ciento. Este cambio refleja una evolución en los hábitos de compra, donde los consumidores prefieren opciones más cercanas y económicas ante la incertidumbre económica. La situación actual plantea dudas sobre el futuro de los hipermercados, que deben adaptarse para no perder terreno frente a los pequeños comercios.

Además, el aumento en las compras locales indica un cambio cultural que favorece la economía regional. Las familias valoran cada vez más la experiencia de comprar en su barrio, lo que podría resultar en beneficios para la comunidad, a pesar de las complicaciones económicas. En este contexto, el comercio de proximidad se perfila como una oportunidad de crecimiento, promoviendo un consumo más responsable y solidario entre los ciudadanos.

Con el continuo impacto de la inflación, se anticipa una intensificación de la competencia entre grandes y pequeños comercios, lo que obligará a todos a ofrecer un valor agregado a los consumidores, ya sea mediante productos locales, atención personalizada o promociones adaptadas a sus necesidades.

