Acuerdo cinematográfico entre gigantes: Netflix y Sony lanzarán nuevas películas
Netflix y Sony han sellado un acuerdo multimillonario que incluirá la película de The Legend of Zelda, lo que podría transformar la oferta de contenido en la plataforma.

Un acuerdo significativo ha sido alcanzado entre Netflix y Sony para la producción de contenido, que incluye una adaptación cinematográfica de The Legend of Zelda. Este convenio forma parte de una estrategia más amplia de la compañía de streaming para expandir su oferta de entretenimiento basado en videojuegos.

El acuerdo no solo contempla la famosa franquicia de Nintendo, sino que también incluye otras producciones. Ambas empresas buscan atraer a una audiencia más amplia, aprovechando el crecimiento del interés en las adaptaciones de videojuegos a la pantalla.

Este movimiento subraya la tendencia creciente en la industria del entretenimiento, donde las colaboraciones entre estudios de cine y plataformas de streaming se están convirtiendo en un estándar para maximizar el impacto y la rentabilidad de las producciones. La expectativa es alta en torno a cómo estas adaptaciones serán recibidas por los fanáticos.

