Adrián Suar revela detalles de su romance con Rocío Robles en una emotiva entrevista

Adrián Suar compartió detalles sobre su relación con Rocío Robles en una reciente aparición en Infama. El productor expresó que se encuentran en un buen momento y, al ser consultado sobre el deseo de la modelo de casarse, respondió sorprendido: "¿En serio? Y bueno, puede ser, qué sé yo".

Durante la entrevista, Suar también abordó el conflicto entre Griselda Siciliani y Luciano Castro, declarándose reservado sobre temas ajenos: "No hablo de esas cosas, como no me gustan que hablen de mí, yo tampoco de los demás". Cerró su intervención afirmando que no ofrece consejos a menos que se le pidan.

Por otro lado, Toto Kirzner, hijo de Suar y Araceli González, se refirió al enfrentamiento entre sus padres. Aclaró que no se involucra en sus asuntos, señalando: "No me genera nada, es una cosa entre ellos y yo ocupo el lugar de hijo". Kirzner subrayó su tranquilidad y confianza en la relación que mantiene con ambos.