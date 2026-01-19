Martes, 20 de Enero 2026
Adrián Suar y Griselda Siciliani protagonizan un film dirigido por Álex de la Iglesia
Adrián Suar y Griselda Siciliani protagonizan un film dirigido por Álex de la Iglesia

Adrián Suar, Griselda Siciliani y Álex de la Iglesia se unen en una nueva película de Netflix que promete sorprender a los fanáticos del cine argentino.

La nueva película de Netflix contará con las actuaciones de Adrián Suar, Griselda Siciliani y Álex de la Iglesia. Este proyecto promete ser un emocionante encuentro entre talento local e internacional, con un guion que se espera capte la atención del público.

La producción iniciará en los próximos meses, aunque aún no se han revelado detalles específicos sobre la trama o la fecha de estreno. La colaboración entre estos destacados artistas genera expectativas en la industria cinematográfica argentina.

El director Álex de la Iglesia, conocido por su estilo único, sumará su visión creativa a un elenco que ya ha demostrado su capacidad en diferentes géneros. La participación de Suar y Siciliani garantiza una propuesta atractiva para los fans del cine nacional.

