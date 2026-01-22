Aficionados de "Invencible" esperan con ansias el estreno de su cuarta temporada en Prime Video.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La cuarta temporada de “Invincible” se estrenará el 18 de marzo y estará disponible en más de 240 países, según un anuncio realizado por Prime Video a través de sus redes sociales. En el tráiler, se muestra la esperada reunión entre Mark y Omni-Man, así como un primer vistazo a Thragg, personaje interpretado por Lee Pace.

Además, se confirmó que la serie, basada en los cómics de Robert Kirkman, contará con una quinta temporada. A través de un video, se presentó a los actores de doblaje, incluyendo a Steven Yeun y J.K. Simmons, quienes reaccionaron a la noticia. Las grabaciones de los diálogos para ambas temporadas ya han sido finalizadas, generando expectativas entre los fanáticos.