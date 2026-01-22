Viernes, 23 de Enero 2026
Aficionados de "Invencible" esperan con ansias el estreno de su cuarta temporada en Prime Video.
Aficionados de "Invencible" esperan con ansias el estreno de su cuarta temporada en Prime Video.

La cuarta temporada de "Invincible" se estrenará el 18 de marzo en más de 240 países, marcando la esperada reunión entre Mark y Omni-Man. Además, se confirmó una quinta temporada.

La cuarta temporada de “Invincible” se estrenará el 18 de marzo y estará disponible en más de 240 países, según un anuncio realizado por Prime Video a través de sus redes sociales. En el tráiler, se muestra la esperada reunión entre Mark y Omni-Man, así como un primer vistazo a Thragg, personaje interpretado por Lee Pace.

Además, se confirmó que la serie, basada en los cómics de Robert Kirkman, contará con una quinta temporada. A través de un video, se presentó a los actores de doblaje, incluyendo a Steven Yeun y J.K. Simmons, quienes reaccionaron a la noticia. Las grabaciones de los diálogos para ambas temporadas ya han sido finalizadas, generando expectativas entre los fanáticos.

