Agenda cultural en La Plata: teatro y música en vivo para disfrutar este fin de semana
Agenda cultural en La Plata: teatro y música en vivo para disfrutar este fin de semana

No se encontraron menciones específicas a La Rioja en el contenido proporcionado.

Este fin de semana, La Plata ofrecerá una variada agenda de espectáculos para disfrutar. Entre las actividades, se destaca la milonga La Simone en Villa Elisa, que se llevará a cabo de 19 a 22 en el Patio del Tango, con una clase previa a cargo de Tonia Ramiréz y Pamela Galinski.

El teatro también tendrá su lugar con "De profesión maternal", una obra de Griselda Gambaro que se presentará a las 21 en Casa Suiza. Este montaje explora temas de identidad y familia, con un elenco que incluye a Anabella Popovich y David Martínez.

En el ámbito musical, el cuarteto de Leo Postolovsky se presentará en el Desafinado Club a las 21, mientras que el dúo de Daniel Chappet y Nacho Stoppani ofrecerá un espectáculo que fusiona diversos ritmos, a las 21.30 en el playón de Meridiano V. Por otro lado, el cine también tendrá su espacio, con la proyección de "Sicardi" en el ciclo Cine en los Barrios, a las 19 en la localidad de CineBelén.

Etiquetas: argentina la plata espectáculos música teatro cultura
