Agenda de espectáculos: La Konga y más música para disfrutar este fin de semana en San Luis

Este fin de semana, San Luis se prepara para una serie de espectáculos musicales destacados. La fiesta comenzará el sábado con el ritmo contagioso de La Bonqbon y el cuarteto de Uber Amato, quien llega desde Córdoba.

En Aqua by LeCoq, la música electrónica de Martin Huergo, reconocido a nivel internacional, será el centro de atención, acompañado por Aristides Neme. Huergo ha brillado en escenarios de países como Egipto, Suecia y Estados Unidos.

Además, en el Salón Vial, la fiesta se llenará de energía con La Dupla del Éxito y Juan Manuel “El Ángel Tropical” el viernes. El fin de semana también contará con un “Súper Mega Acordeonazo” para cerrar las celebraciones.

Por su parte, Pimienta ofrecerá una noche de reggae con La Planta Reggae el viernes y un tributo pop de Mari Arce el sábado. El evento “Noche de reyes” en Henry & Ford promete una experiencia vibrante con Kabala.