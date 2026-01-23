Andy Chango critica duramente al jurado de MasterChef Celebrity por su falta de respeto

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El participante de MasterChef Celebrity, Andy Chango, mostró su indignación tras recibir un duro veredicto del jurado sobre su plato. A pesar de las críticas, el cantante se sintió confiado en su participación y afirmó: "Hoy sé que tengo la medalla, es obvio". Durante su presentación, Chango bromeó con los chefs, quienes sorprendieron al aparecer vestidos con faldas escocesas.

El desafío consistió en preparar tres huevos escoceses, una ensalada y una salsa de whisky en 50 minutos. Chango explicó detalladamente su proceso de cocina, pero recibió una crítica contundente de Damián Betular, quien señaló que "siempre tiene que hablar de más". En respuesta, Chango se defendió, indicando que "es un concurso de cocina, no es un correccional". Betular, por su parte, calificó la ensalada con cero puntos, lo que llevó a Chango a expresar su descontento: "El precio de la soberbia, me estás castigando porque canchereo".

La tensión aumentó cuando Andy, visiblemente enojado, se enfrentó al jurado, afirmando que era una falta de respeto y que no sabía si seguir participando. Germán Martitegui le preguntó por su reacción, a lo que Chango respondió: "Porque el mejor huevo lo hice yo".