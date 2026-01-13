Annie reduce su participación en actividades grupales: causas de la decisión

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La cantante y bailarina surcoreana Annie, conocida por ser parte del grupo de K-pop ALL DAY PROJECT, regresará a la Universidad de Columbia para el semestre de primavera, que inicia alrededor del 20. Su enfoque en esta etapa será exclusivamente académico, ya que se especializa en historia del arte y artes visuales.

Annie planea permanecer en Estados Unidos hasta mayo, momento en el que concluirá el semestre. Actualmente, se encuentra involucrada en anuncios y sesiones fotográficas, realizando los últimos esfuerzos antes de su pausa de estudios. Su ingreso a esta prestigiosa universidad fue posible tras cumplir con los requisitos académicos, lo que le permitió debutar en el mundo del K-pop a pesar de la oposición de su madre.

Por su parte, los otros miembros de ALL DAY PROJECT continuarán como un grupo de cuatro, concentrándose en la producción de nueva música y en sus proyectos individuales. Este grupo, que debutó el año pasado con el sencillo "FAMOUS", es producido por TEDDY, CEO de THE BLACK LABEL.