Araceli González y Diego Topa: nuevos rostros de la TV Pública con propuestas frescas

La TV Pública está llevando a cabo una renovación en su programación con el fin de mejorar su rendimiento en el rating frente a otros canales de aire. Según la periodista Laura Ubfal, se busca una conductora para la franja vespertina. Entre los nombres que suenan, se menciona a Denise Dumas, quien ya tuvo éxito en el pasado, aunque actualmente trabaja en América. Sin embargo, el nombre que se presenta como la opción más viable es el de Araceli González, quien habría conversado con su representante para un posible ingreso a las tardes de la TV Pública.

Además, se ha confirmado que Diego Topa estará al frente de un programa matutino dirigido al público infantil, con un acuerdo firmado desde febrero. En el ámbito personal, Araceli González compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, celebrando su relación con Fabián Mazzei tras el Año Nuevo. Aclaró que, a pesar de rumores sobre su pasado con Adrián Suar, su vínculo actual se basa en el amor y el respeto mutuo, destacando la importancia de la sinceridad y la paz en su hogar.