Sábado, 10 de Enero 2026
Espectáculos

Araceli González y Diego Topa: nuevos rostros de la TV Pública con propuestas frescas

La TV Pública busca revitalizar su programación con la posible incorporación de Araceli González como conductora de la tarde, mientras que Diego Topa será parte de la grilla matutina. ¿Qué cambios traerá esta nueva etapa?

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 22 h 1 min de lectura
Araceli González y Diego Topa: nuevos rostros de la TV Pública con propuestas frescas
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La TV Pública está llevando a cabo una renovación en su programación con el fin de mejorar su rendimiento en el rating frente a otros canales de aire. Según la periodista Laura Ubfal, se busca una conductora para la franja vespertina. Entre los nombres que suenan, se menciona a Denise Dumas, quien ya tuvo éxito en el pasado, aunque actualmente trabaja en América. Sin embargo, el nombre que se presenta como la opción más viable es el de Araceli González, quien habría conversado con su representante para un posible ingreso a las tardes de la TV Pública.

Además, se ha confirmado que Diego Topa estará al frente de un programa matutino dirigido al público infantil, con un acuerdo firmado desde febrero. En el ámbito personal, Araceli González compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, celebrando su relación con Fabián Mazzei tras el Año Nuevo. Aclaró que, a pesar de rumores sobre su pasado con Adrián Suar, su vínculo actual se basa en el amor y el respeto mutuo, destacando la importancia de la sinceridad y la paz en su hogar.

Publicidad
Etiquetas: argentina televisión pública programación araceli gonzález laura ubfal entretenimiento
¿Quieres leer la nota completa? Accede al artículo original con todos los detalles.
Leer Artículo Original
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

252 articles →

Artículos relacionados

Rumores de separación entre Ian Lucas y Evangelina Anderson sacuden el ambiente mediático

Ranking de programas: cómo se posicionan La traición, El Zorro y Cuestión de Peso

Julieta Díaz presenta a su nuevo amor en una salida pública sorprendente
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar