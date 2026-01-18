Lunes, 19 de Enero 2026
Artistas destacados en Jesús María 2026: lo que no te podés perder hoy
Artistas destacados en Jesús María 2026: lo que no te podés perder hoy

La 60° edición del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María se desarrollará con destacados artistas de música folclórica y cuarteto, prometiendo una noche inolvidable.

El Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María se desarrollará con una intensa programación musical, destacándose la participación de importantes artistas del folclore argentino. La cita está pautada para el domingo 18 de enero y se espera que la noche esté llena de presentaciones inolvidables.

Además de las actuaciones de folclore, el evento incluirá ritmos de cuarteto en la madrugada, ofreciendo una mezcla de tradiciones musicales que promete atraer a un gran número de asistentes. Esta edición, que es la 60°, busca celebrar la cultura y el arte de la música en un ambiente festivo y familiar.

Etiquetas: argentina festival nacional doma y folclore música folclórica jesús maría cultura
